Scandal în Senat, pe legile justiției, unde proiectul de lege privind statutul magistraților, care reglementează răspunderea judecătorilor și a procurorilor, a fost adoptat de plen, marți, în absența Opoziției care a părăsit sala de ședință. Proiectul, care ieșise într-o formă din comisia Iordache, a fost din nou modificat în plenul Senatului, amendamentele fiind susținute de senatorul PSD Șerban Nicolae. Legea merge la promulgare, la președintele Klaus Iohannis. Cea mai importantă modificăre adusă în Senat este cea potrivit căreia statul, prin Ministerul de Finanțe, se întoarce în mod obligatoriu, pe cale judiciară împotriva judecătorului sau procurorului care a determinat eroarea judiciară.



UPDATE ora 14.47 Se dă vot pe raportul comisiei, cu amendamentele noi propuse de Șerban Nicolae. Raportul a fost adoptat cu 79 de voturi pentru. Proiectul de lege privind statutul magistraților a fost adoptat de plen cu 80 voturi pentru. Proiectul de lege este primul din pachetul de lege privind reforma din justiție și merge la promulgare la președintele Klaus Iohannis.

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Apar noi amendamente în plen, propuse de Șerban Nicolae: Se redefinește reaua credință și eroarea judiciară

UPDATe ora 14.30 Plenul a votat propunerea lui Șerban Nicolae de la PSD să se poată formula noi amendamente, în plen.

Propunerile care au trecut de plen sunt:

Există eroare judiciară atunci când, în înfăptuirea actului de justiție, se determină o soluționare greșită a unei proceduri judiciare și prin aceasta se produce o vătămare a drepturilor ori intereselor legitime ale unei persoane.

Exista rea-credință atunci când judecătorul sau procurorul, în exercitarea funcției, cu știință, prin încălcarea Convenției pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților fundamentale, a drepturilor și libertăților fundamentale prevăzute de Constituția României, ori a normelor de drept material sau procesual, a determinat o eroare judiciară.

Există gravă neglijenţă atunci când judecătorul sau procurorul, în exercitarea funcției, din culpă, nesocotește normele de drept material ori procesual, determinând o eroare judiciară.

Nu este îndreptăţită la repararea pagubei persoana care, în cursul procesului, a contribuit în orice mod la săvârşirea erorii judiciare de către judecător sau procuror

Pentru repararea prejudiciului produs printr-o eroare judiciară, persoana vătămată se poate îndrepta cu acţiune numai împotriva statului, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice, în condițiile legii, la tribunalul în a cărui circumscripție își are domiciliul sau sediul, după caz. Plata de catre stat a sumelor datorate cu titlu de despagubire se efectueaza în termen de maxim 1 an de la data comunicarii hotararii judecatoresti definitive.

După ce prejudiciul cauzat de o eroare judiciară a fost acoperit de stat, Ministerul Finanțelor Publice se întoarce în mod obligatoriu, pe cale judiciară împotriva judecătorului sau procurorului care a determinat eroarea judiciară. Competența de judecată, în primă instanță, revine Curții de Apel București, dispozițiile Codului de procedură civilă fiind pe deplin aplicabile.

Termenul de prescripție a dreptului la acțiune al statului, prevăzut la alin. (8) este de un an, de la data când a fost achitat integral prejudiciul.

Consiliul Superior al Magistraturii poate stabili condiții, termene și proceduri pentru asigurarea profesională obligatorie a judecătorilor și procurorilor. Asigurarea obligatorie nu poate să întârzie, să diminueze sau să înlăture răspunderea pentru eroare judiciară determinată de rea-credință sau gravă neglijență.

UPDATE ora 14.30 Opoziția a părăsit plenul Senatului, unde se dezbate legea statutului magistraților. Liberalii și cei de la USR au precizat că pleacă la plenul reunit, unde urmează să âînceapă ședința comună pentru dezbaterea bugetului de stat pe 2018.

Dezbaterile continuă, pentru că plenul se află în cvorum. În sală se află 70 de senatori, minimum pentru desfășurarea ședinței fiind de 69 de parlamentari. Pe lângă cei de la PSD și ALDE mai sunt în plen parlamentarii de la UDMR.

UPDATE ora 13.50 Plenul Senatului a adoptat prelungirea programului de lucru până la epuizarea dezbaterilor. Senatorii din Opoziție au protestat, arătând că de la ora 14.30 trebuie să meargă la plenul comun al Parlamentului, pentru dezbaterea bugetului de stat pe 2018.

”Nu începe ședința comună fără dumneavoastră”, a răspuns Tăriceanu. Lucrările plenului continuă.

Patru ore alocate pentru dezbaterea amendamentelor la Legea 303/2004, în plenul Senatului; USR transmite ședința live, cu telefoanele mobile

UPDATE ora 13.40 Plenul Senatului a votat ca dezbaterile pe amendamente, la proiectul de lege privind statutul magistraților, să dureze patru ore. În acest timp, senatorii și deputații inițiatori ai amendamentelor își susțin în plen propunerile, care se supun la vot.

UPDATE ora 13.30 Deputata USR Cosette Chichirău și senatoarea Florina Presadă au decis să trasmită live dezbaterile din plenul Senatului. Chichirău transmite ședința din balconul rezervat presei, în timp ce Florina Presadă se află în sala de plen, unde interpelează, cu telefonul, parlamentarii Puterii.

Mai mulți social-democrați au reacționat la gestul colegei de la USR de a-i filma. Deputații USR, în frunte cu președintele partidului, Dan Barna au urcat la balconul Senatului unde stă de obicei presa. Cei de la USR spun că au fost împiedicați să intre în plen, asfel că s-au decis să urmărească ședința din balcon.

”Probabil că în curând nici balconul nu va mai fi zonă publică și vom fi gonițiși de aici”, a spus Dan Barna”.

Foto: Valentina Postelnicu

UPDATE ora 13.10 Ședința a fost suspendată pentru câteva zeci de minute, în momentul în care parlamentarii USR au venit la tribună cu pancarte. Aceștia au protestat față de limitarea timpilor de dezbatere, pe proiectul legii privind statutul magistraților.

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Călin Popescu Tăriceanu i-a numit pe cei de la Uniunea Salvați România ”partidul Securității”.

PNL a cerut o pauză pentru consultări, de cinci minute.

Ce spun partidele despre modificarea legii privind statutul magistraților

Senatorul social-democrat Şerban Nicolae a declarat, marţi, la dezbaterile generale asupra propunerii pentru modificarea şi completarea Legii 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, că nu se putea realiza un studiu de impact pe efectele acestei propuneri.

„Propunerile pe care le facem noi nu au un impact bugetar şi nici nu au un impact în ce priveşte viaţa societăţii. Au un impact în ce priveşte responsabilizarea responsabililor de actul de justiţie. Ei trebuie să ştie că răspund, că nu sunt mai presus de lege. De aceea, studiile de impact nu s-ar putea face în prealabil, pentru că eu pornesc de la premisa că toţi procurorii, judecătorii, personalul tehnic de specialitate sunt foarte bune profesionişti, îşi îndeplinesc obligaţiile legale cu bună credinţă, bună intenţie şi maximum de profesionalism. Eu nu pot să anticipez într-o lege privind statutul judecătorilor şi procurorilor că aceştia vor greşi”, a precizat Şerban Nicolae, iniţiator al propunerii.

Senatoarea Alina Gorghiu a anunțat că PNL nu va vota propunerea legislativă de modificare a legii 303, nici în forma Camerei Deputaților, nici forma tangențial modificată.

”Nu este acum momentul pentru o astfel de lege pentru că nimeni nu mai are încredere în bunele intenții ale majorității PSD-ALDE: nici noi, nici magistrații și nici cetățenii, nici instituțiile europene, nici partenerii strategici. Nu putem da legi într-un domeniu atât de important ca justiția, cu un simulacru dezbatere parlamentară, fără consultări, fără respectarea normelor de tehnică legislativă. Vă spun, pentru că am acest drept ca parlamentar: dorim dezbateri adevărate în Senat. Dezbaterea filosofică a legii și a amendamentelor! România nu își permite un proces legislativ care, pe de o parte, să fie subordonat obsesiilor domnului Dragnea și, pe de altă parte, care să ducă la disperare întreaga societate și în mod special magistratura. Parlamentul nu poate adopta legi sub protecția polițiștilor și jandarmilor care să îl ferească de cetățeni! Am înțeles că acum nu se mai permite accesul cetățenilor pe troturarele de lângă gardurile Parlamentului!”, a spus liberala.

Ședința de plen de marți este condusă de Călin Popescu Tăriceanu.

Liderul PMP Traian Băsescu a cerut retragerea proiectelor din dezbaterea Senatului.

„PMP a fost consecvent. A fost împotriva înfiinţării comisiei speciale, a fost împotriva preşedintelui comisiei speciale, domnul Iordache, şi-a retras reprezentantul din comisie, nu a participat la votul din Camera Deputaţilor şi nici la dezbatere, nu participăm la vot şi la dezbatere nici în Senat, nici măcar prin prezenţa noastră care ajută la cvorum. Noi nu am pus niciun amendament, pentru ca Comisia Iordache să nu poată spune că ‘le-am aprobat amendamente’. Asta a fost o plasă pe care au servit-o partidelor de opoziţie”, a declarat Traian Băsescu, în plen.

Parlamentarii PMP au păsărit dezbaterile din plenul Senatului, după respingerea propunerii lui Băsescu.

Și USR a cerut transmiterea unei sesizări către Comisia de la Veneția, pentru a da un punct de vedere cu privire la proiectele dezbătute în Parlament, dar solicitarea nu a fost supusă la vot.

Senatul dezbate, în calitate de Cameră decizională, propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, care a primit luni seară raport favorabil din partea Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justiţiei, după analizarea amendamentelor formulate de senatori.

Pe ordinea de zi se află și celelalte legi din pachetul legilor justiției, legea privind organizarea judiciară și legea CSM, deși în comisia specială condusă de Florin Iordache nu s-a dat încă un raport pe cele două proiecte.

Comisia specială parlamentară pe domeniul justiţiei a adoptat, luni seară, după dezbateri care au durat peste 12 ore, proiectul de lege privind răspunderea magistraților.



Sursa Foto: INQUAM