Prima companie care anulează zboruri în Europa

Scandinavian Airlines (SAS) a luat măsuri drastice pentru a-și limita costurile uriașe, devenind prima companie care anulează curse în Europa din cauza prețului combustibilului.

Până marți, 133 de zboruri au fost anulate la nivel național în Norvegia (afectând aeroporturi precum Oslo, Bergen, Stavanger și Trondheim), conform televiziunii NRK.

Deși SAS operează zilnic circa 800 de zboruri, conducerea estimează că cel puțin 1.000 de curse vor fi afectate în total. Sute de anulări au loc doar în martie (majoritatea pe rute interne din Norvegia), iar altele sunt așteptate după perioada Paștelui.

„Prețul combustibilului pentru avioane s-a dublat în zece zile. Chiar dacă încercăm să absorbim pe cât posibil creșterile de costuri, acesta este un șoc care afectează direct industria aviatică”, a declarat directorul general SAS, Anko van der Werff.

Explozie a prețului la combustibil din cauza conflictului din Ortentul Mijlociu

SAS a fost unul dintre primii transportatori care au anunțat creșteri ale tarifelor pentru a ține cont de creșterea prețurilor la combustibilul pentru avioane.

La baza acestei crize stă o creștere bruscă a cotațiilor petrolului, generată de tensiunile militare. Prețul barilului de petrol Brent a urcat la aproximativ 100 de dolari.

Această explozie a prețurilor a avut loc după ce SUA și Israelul au atacat Iranul la sfârșitul lunii februarie, ceea ce a atras represalii din partea Teheranului asupra unor instalații petroliere din zona Golfului.

Taxe suplimentare, scumpiri de bilete și reducerea ofertelor

Scandinavian Airlines nu este singura companie afectată. Întregul sector se confruntă cu o creștere a cheltuielilor estimată la sute de milioane de dolari într-un timp record.

Companii mari, precum Delta Air Lines și American Airlines, au introdus taxe suplimentare de combustibil, au scumpit biletele pe rutele populare și au tăiat din oferte.

De asemenea, mai mulți operatori scad frecvența curselor pentru a limita pierderile.

Pentru a evita zonele de conflict din Orientul Mijlociu, avioanele sunt forțate să zboare pe rute mai lungi. Acest lucru generează un consum suplimentar de carburant, agravând cercul vicios al costurilor.