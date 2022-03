Scânteile războiului au ajuns și în Africa. Ciocnirea ambasadelor Rusiei și Germaniei: „Ne pare rău, dar asta e prea cinic”

„Ne bucurăm că ați decis să ne susțineți astăzi, deoarece Rusia, ca acum 80 de ani, luptă împotriva nazismului în Ucraina!” – au scris sâmbătă diplomații ruși de pe contul lor oficial de Twitter.

Dear subscribers, we have received a great number of letters of solidarity from South Africans, both individuals and organizations. We appreciate your support and glad you decided to stand with us today, when Russia, like 80 years ago, is fighting Nazism in Ukraine! ???? pic.twitter.com/vj0N6ClhSJ — Russia in RSA ?? (@EmbassyofRussia) March 5, 2022

Ambasada Germaniei din Africa de Sud a decis să răspundă ferm chiar la tweet-ul rusesc, cu un comentariu. „Ne pare rău, dar nu putem tăcea în legătură cu asta. E prea cinică Rusia în Ucraina ucide copii, femei și bărbați nevinovați. Aceasta nu este cu siguranță o luptă împotriva nazismului. Oricine îndrăgește de această retorică ar trebui să-i fie rușine. (Din păcate, suntem oarecum experți în nazism), au scris reprezentantii ambasadei Germaniei.

