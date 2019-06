Scările Univeristății din Iași, vopsite cu roșu în semne de protest față de revenirea lui Tudorel Toader în funcția de rector

Cele şase persoane care au aruncat cu vopsea roşie pe scăriele Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi au fost legitimate de poliţiştii Secţiei 2 din Iaşi.

Aceştia şi-au explicat gestul spunând că este o formă de protest faţă de rectorul Universităţii, Tudorel Toader, fost ministru al Justiţiei.

„Am bătut 400 de kilometri ca să ii spunem domnului Tudorel că nu are ce căuta aici. Suntem din Bucureşti. Am venit să îi transmitem un mesaj aşa cum ştim noi mai bine, să îi arătăm că sângele victimelor recursului compensatoriu e în mâinile lui şi că în momentul de faţă el nu e capabil şi nu are dreptul să îi înveţe pe alţii să facă justiţie”, a spus unul dintre protestatari.

„Chiar dacă nu mai este ministru al Justiţiei, acest personaj sinistru este creatorul multor elemente cu efecte dezastruoase pentru societatea romanească şi pentru justiţie. Acest om, deghizat în apărătorul statului de drept, fost judecător CCR şi actual rector al Facultăţii de Drept din Iaşi, a făcut posibil eliberarea multor criminali şi violatori din penitenciare, fără existenţa unui studiu de impact şi a unui proces de integrare a lor în societate. Tot el este creatorul vestitei Secţii Speciale, acest instrument prin care magistraţii incomozi puterii actuale erau chemaţi pentru a fi intimidaţi şi hărţuiţi. Cu ajutorul lui Tudorel, Dragnea a scăpat de Kovesi de la DNA. Cu ajutorul expertizei lui ca fost judecător CCR, actuala putere a putut măcelări şi viola codurile penale”, susţin organizatorii.

Potrivit acestora, Tudorel Toader a ignorat şi „a dus planul PSD-ului mai departe, cu toate avertizările Comisiei de la Veneţia, Europei şi societăţii civile”.

„Aveţi încredere că un astfel de om poate fi profesorul copiilor dumneavoastră sau poate fi un iniţiator în ale dreptăţii? Noi nu avem încredere şi considerăm că a sosit momentul să dispară definitiv din viaţa publică”, adaugă organizatorii.

La ora transmiterii acestei ştiri, scările Universităţii au fost deja curăţate de către angajaţii instituţiei.

Citește și:UPDATE | Comitet Executiv Naţional la PSD, cu telefoanele lăsate în afara sălii. Două candidaturi pentru funcţia de preşedinte, invalidate. Alegerile vor fi într-un singur tur de scrutin

Citește mai multe despre Tudorel Toader pe Libertatea.