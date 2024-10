Experimentata prezentatoare a reușit să treacă peste momentul stânjenitor, petrecut în direct, pe 12 octombrie. Pentru o secundă, respirația i s-a oprit, dar Andreeva a reușit să se prindă de pupitru și a continuat să citează materialul despre al IV-lea Festival Internațional de Film de Arhivă de la Moscova de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat.

Momentul a devenit viral, fiind difuzat pe rețelele de socializare din Rusia. KP scrie că episodul nu a generat comentarii negative, „dimpotrivă, publicul i-a admirat profesionalismul”.

Ekaterina Andreeva lucrează în televiziune din 1992. A devenit prezentatoare a principalului buletin informativ al zilei de pe Pervîi Kanal în 1997, când postul TV de stat se numea ORT.

Considerată prezentatoarea favorită a lui Vladimir Putin, ea a coordonat transmisiunile în direct ale învestirilor liderului de la Kremlin și „liniile sale directe” cu publicul.

Andreeva era la pupitrul știrilor de la Pervîi Canal în momentul în care jurnalista Marina Ovsiannikova a intrat în direct cu o pancartă antirăzboi și a rămas stană de piatră.

„Mi-am spus «Stai ca o piatră. Orice s-ar întâmpla, stai ca o piatră». De unde am atâta rezistență? De la Yoga”, a explicat, atunci, Andreeva, într-o postare pe Instagram.

