„Orice s-ar întâmpla, stai ca o piatră”. Cum a trăit prezentatoarea televiziunii ruse momentul protestului antirăzboi în direct

„Mi-am spus «Stai ca o piatră. Orice s-ar întâmpla, stai ca o piatră». De unde am atâta rezistență? De la Yoga, de la Tai chi, din Inimă. Stai ca o piatră”, a comentat prezentatoarea Ekaterina Andreeva, într-o postare pe Instagram, după ce a fost criticată pentru lipsa ei de reacție din timpul protestului desfășurat în direct.

Casa Jurnalistului notează că postarea prezentatoarei a apărut pe Instagram, deși rețeaua a fost blocată în Rusia începând de luni, 14 martie. Platforma de socializare încă poate fi accesată ilegal, prin VPN.

Marina Ovsianikova, un editor de la Pervîi Canal, post național de televiziune controlat de stat, a intrat luni în studio în timp ce Ekaterina Andreeva prezenta știrile și a afișat un banner pe care scria „Stop war”. Fragmentul video cu protestul inedit a devenit viral în scurt timp, dar, pentru gestul său, jurnalista a fost arestată.

„Opriți razboiul!” a strigat jurnalista, în timp ce afișa bannerul pe care se putea citi: „Nu războiului. Opriți războiul! Nu credeți în propagandă. Aici sunteți mințiți”.

