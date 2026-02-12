Cercetătorii din Anglia au descoperit o groapă comună din epoca vikingilor

Groapa, de aproximativ patru metri lungime și un metru lățime, a fost descoperită inițial în cadrul unui proiect educațional pentru studenții Universității Cambridge.

„Am văzut câteva oase la început, apoi am realizat că era vorba despre o groapă comună”, a declarat Olivia Courtney, studentă participantă. Descoperirea a transformat un simplu exercițiu educațional într-o descoperire arheologică majoră în Cambridge.

Dispunerea haotică a rămășițelor, lipsa pietrelor funerare și urmele de violență indică execuții deliberate. Cercetătorii care au văzut rămășițele susțin că acestea prezintă și urme de violență, iar groapa comună ar putea fi locul în care ajungeau rămășițele după execuții.

Noua descoperire ar putea fi legată de contestarea granițelor și tensiunile anglo-vikinge

Analiza solului și datările cu radiocarbon plasează evenimentul în perioada tensiunilor anglo-vikinge, când granițele dintre Mercia și Anglia de Est erau fluide și adesea contestate.

Wandlebury, situat pe o fostă fortificație din Epoca Fierului, era un punct strategic pentru controlul teritoriilor.

Lipsa ritualurilor funerare sugerează o intenție simbolică: execuțiile ar fi putut servi drept avertisment. Analizele geofizice indică ocupări temporare ale locului, sugerând utilizarea sa pentru evenimente izolate precum execuțiile colective.

Scheletul unui uriaș a fost găsit în groapa comună din Anglia

Un schelet se remarcă prin dimensiunile sale impresionante: un bărbat de 1,95 metri, cu o trepanație pe partea stângă a craniului.

Procedura, rară în acea perioadă, indică posibile cunoștințe medicale locale. Urmele arată că individul a supraviețuit câteva zile după intervenție.

„Faptul că o persoană atât de tânără și de statură remarcabilă a beneficiat de o intervenție complexă sugerează o ierarhizare socială”, adaugă Trish Biers. Cercetările viitoare vor analiza izotopii pentru a determina originea sa geografică și dieta.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE