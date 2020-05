De Alina Serea,

Vikingii au fost luptători și exploratori de temut, care aveau un mod de viață considerat cel puțin bizar. Epoca vikingilor a dat naștere la numeroase povești și filme care se bucură de un real succes.

Epoca vikingilor

Epoca vikingilor a fost cuprinsă între secolele VIII şi XI. În cele patru secole de existență, cultura vikingă a avut un impact important asupra Europei, Asiei, Africii şi chiar Americii. Datorită abilităților de buni navigatori, vikingii puteau naviga cu uşurinţă prin zonele pe care le cunoşteau şi impuneau respect pe orice teritoriu pe care îl cucereau.

Vikingii şi-au dobândit locul în istorie în urma raidurilor și atacurilor fulgerătoare ale căror protagoniști erau. De-a lungul vremii au fost descoperite nenumărate schelete şi arme ale vikingilor încă rămase înfipte în trupuri umane. Nu toți vikingii erau însă atât de cruzi, cum se crede. Unii dintre ei trăiau pașnic, lucrau pământul, făceau comerţ şi se integrau pe continentele unde îşi construiau aşezările. Mai mult de atât, violenţele vikingilor erau întrecute de agresivitatea altor grupuri care au trăit în aceleași vremuri.

Motivele pentru care vikingii ajungeau să atace și să cucerească teritorii au fost intens dezbătute de istorici. Unele teorii susțin că în sud recoltele erau mai bogate, deci și populațiile mai numeroase, astfel că vikingii erau atrași de bogățiile acestor zone. Alte ipoteze susțin că că inovațiile vikingilor în tehnologia de navigație i-a împins în mod natural spre călătorii.

Cea mai recentă teorie susține încă că vikingii plecau de fapt să obțină bogății și statut social și astfel și-ar fi putut găsi soții. Asta pentru că, în epoca vikingilor, bărbații cu un statut mai important aveau monopol și asupra femeilor din comunitate.

Vikingii – curiozități și lucruri mai puțin știute

Vikingii trăiau în comunităţi mari în ținuturile din nordul Europei, azi

Norvegia, Finlanda, Suedia, Danemarca.

Vikingii au navigat chiar și mii de kilometri, departe de tinurile lor, ajungând chiar și pe țărmurile Americii.

Vikingii erau temuți pe toate țărmurile Europei din cauza atacurilor lor fulgerătoare și crude. Unele dintre aceste atacuri au fost descris de călugării creștini cu groază.

Din cauza stilului de luptă crud și necruțător, s-a dus vestea în toată Europa că vikingii sunt pirați și barbari sălbatici, fapt care a fost contrazis de nenumărate ori.

Se pare că, de fapt, vikingii trăiau în comunități civilizate și destul de democratice pentru acea vreme. Erau foarte buni negustori, navigatori excelenți și excepționali constructori de nave.

Navele vikingilor erau destul de mari pentru acea vreme, având capacități de până la 60 de oameni .

Armele precum sulița, bâta, scutul și, în special, sabia, erau cele mai de preț obiecte ale unui viking. Tocmai din acest motiv erau ornate cu motive tradiționale din aur și argint. Astfel, cu cât o sabie era mai bogat decorată, cu atât arăta puterea și statutul social al celui care o deținea.

Vikingii care mureau în luptă erau îngropați împreună cu armele lor, semn al gloriei pe care au atins-o în timpul vieții.

Media de vârstă a unui viking era în jur de 40 de ani.

Băieții care ajungeau la vârsta de 12 ani erau considerați bărbați.

Vikingii își confecționau veșmintele din piei și blănuri de animale

Când se îndepărtau de coastă, vikingii deschideau o pânză dreptunghiulară uriașa, aflată în mijlocului vasului, și se ghidau după Soare și stele;

Cea mai răspândită imagine a vikingilor este cu ei purtând coifuri cu coarne, însă nu există încă nicio o dovadă istorică care să ateste acest obicei;

Deși erau considerați barbari, vikingii erau oameni curați și îngrijiți prin comparație cu alte popoare ale acelor vremuri.

Pentru a se conforma idealurilor nordice de frumusețe, vikingii foloseau un săpun bogat în leșie pentru a-și decolora părul.

Femeile vikingilor aveau mai multe drepturi decât femeile aparținând altor popoare din civilizații ce au trăit chiar și secole mai târziu.

În societatea vikingă existau 3 ranguri: Jarl – nobilimea, Karl – vikingii liberi și Thrall – sclavii.

Zeii în care vikingii credeau erau: Regele zeilor – Odin; Thor – zeul cerului și al fulgerului, fiul lui Odin; Freyr – zeul ploii; Frigga – zeița maternală, soția lui Odin și mamă lui Thor; Baldur – zeul luminii și al purității; Loki – zeul focului, magiei și înșelăciunii.

Războinicii vikingi nu se temeau să moară în luptă, ba dimpotrivă. Aceștia aveau credința că, după moarte, urmează să ajungă în Valhalla – o sală imensă unde mâncau și beau pentru eternitate.

Filme despre vikingi și epoca vikingilor

Epoca vikingilor și eroii ei au inspirat multe scenarii de film, unele dintre ele bucurându-se de un real succes. Iată câteva dintre aceste filme cu și despre vikingi:

Vikingii

Poate cel mai cunoscut film atunci când vine vorba despre vikingi, pelicula care poartă același nume, are șase sezoane și s-a bucurat de succes răsunător. Disponibil online, subtitrat, pe Netflix și pe canalul History, filmul serial Vikingii este este o saga de familie care spune poveștile remarcabile ale vieților și aventurilor epice ale invadatorilor și exploratorilor Evului Mediu Întunecat.

În Vikings, Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel) este un fermier care devine rege al Danemarcei și își dezvoltă obiceiul de a teroriza cetățenii Franței și ai Angliei cu raiduri violente. El îmbrățișază tradițiile și devotamentul către zei, legenda spunând că era un descendent direct al lui Odin, zeul războiului și al războinicilor.



The Last Kingdom

The Last Kingdom este un film serial britanicde ficțiune istorică ce are la bază cartea The Saxon Stories a lui Bernard Cornwell. Cu fiecare sezon, The Last Kingdom a devenit şi mai apreciat, datorită acțiunii absolut spectaculoase. Filmul The Last Kingdom este disponibil online, pe Netflix.

Game of Thrones- Urzeala Tronurilor

Game of Thrones sau Urzeala Tronurilor, așa cum a fost tradus în limba română, s-a bucurat de asemenea de un succes incredibil. Este considerat cel mai scump, cel mai vizionat, cel mai piratat, cel mai premiat serial de televiziune.

Game of Thrones este unul dintre cele mai apreciate filme fantastice cu accente medievale, realizată de HBO, care prezintă istoria bătăliei pentru Tronul de Fier din regatul fictiv, Westeros.

Serialul este o producție a americanilor David Benioff și D. B. Weiss și este inspirat din cărțile seriei „Cântec de gheață și foc”, ale romancierul american George R. R. Martin.

Knightfall

Knightfall este, de asemenea o dramă istorică de ficţiune despre vikingi, creată de Don Handfield şi Richard Rayner pentru canalul History. Filmat în Cehia şi Croaţia, filmul a avut premiera pe 6 decembrie 2017 în Statele Unite.

The Witcher

Serialul The Witcher creat de Lauren Schmidt Hissrich este unul complex. Filmul serial combină elemente fantasy, horror, dramă, lupte cu săbii, personaje puternice, dar și ceva nuditate.

Au fost voci care au spus chiar că The Witcher ar putea fi următorul Game of Thrones.



