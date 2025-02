Un utilizator al comunității AutomobileRo de pe Reddit, a povestit o întâmplare recentă în zona centrală din Timișoara.

Conform postării, după ce și-a parcat mașina în mod corespunzător și s-a întors, a fost așteptat de un bărbat și o femeie care l-au acuzat de lovirea mașinii lor.

„Mă întreabă dacă îi mașina mea și mă ia direct cu fraza: «De ce ai lovit mașina noastră»”.

Au încercat să îl intimideze

Victima le-a spus că nu a lovit mașina, dar cei doi au insistat menționând că în zonă există camere de supraveghere și că vor chema poliția dacă nu recunoaște.

„Îmi zice apoi că sunt camere de supraveghere în apropiere și că va chema poliția, și cum adică nu i-am lovit, că eu am roșu pe aripa mea. Eu am acolo o mică pată de 2 cm roșu, pentru că mașina asta are 500.000 km și e trasă în toate direcțiile, face livrări, face tot felul, și era așa de când am luat-o de la un prieten bun. Oricum, e zgâriată de alții din toate punctele, pe toate părțile”, a mai precizat victima.

Șoferul-victimă a refuzat să cedeze presiunii, spunându-le că pot chema poliția dacă doresc, iar apoi a plecat.

„I-am zis să facă ce vrea și ne auzim la poliție și am plecat, dar 100% erau puși să prindă pe careva cu așa ceva”, a încheiat bărbatul postarea de pe Reddit.

Recomandări Dimensiunile prăbușirii transportului feroviar în România: „În următorii 10 ani ne uităm la peste 1.000 de kilometri de cale ferată închisă” | Interviu

Experiențe similare în Timișoara

În secțiunea de comentarii, alți membri ai comunității au împărtășit experiențe similare.

Un utilizator a menționat că a fost abordat în zona Pieței 700 din Timișoara, unde a fost acuzat de avarierea unei mașini și i s-a cerut o sumă de bani pentru reparații.

„Ăștia care nu au chef de muncă sunt foarte inventivi. Nici măcar nu se mai chinuie să-ți dea prioritate unde nu ai, de fapt, și să te lovească ulterior”, a spus un utilizator.

„Am pățit să mă sune cineva să mă acuze că i-am lovit mașina neagră într-un loc diferit față de unde am parcat, dar în aceeași parcare, motivând că eu am vopsea neagră pe mașină”, a menționat un alt utilizator.

Ce trebuie să facem în aceste situații

În astfel de cazuri, este esențial să se solicite intervenția poliției și să nu se ofere nicio compensație financiară pe loc.

Victimele pot cere să le fie arate înregistrările camerelor de supraveghere dacă susțin că există. De multe ori, amenințările sunt false.

Recomandări Cine este Laura Vicol, reținută de DIICOT în dosarul Nordis, unde prejudiciul este de 195 de milioane de euro

Dacă mașina ta nu are vopsea, zgârieturi sau urme care să corespundă cu avariile lor, e un semn clar că încearcă să te înșele.

O cameră de bord poate fi extrem de utilă pentru a demonstra că nu ai fost implicat în niciun incident.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News