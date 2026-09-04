Eliminarea limitelor la bancomate

Conform proiectului, utilizatorii de carduri vor putea introduce suma exactă pe care doresc să o retragă de la bancomatele din întreaga țară, fără a fi limitați la selecția unor sume prestabilite, practică des întâlnită în prezent. Această inițiativă urmărește să elimine obstacolele care obligă utilizatorii să retragă mai mulți bani decât au nevoie și să plătească comisioane suplimentare, mai ales în cazul bancomatelor care nu aparțin băncii emitente a cardului.

„Această limitare nu este, de regulă, determinată de imposibilitatea tehnică a efectuării operațiunii, ci de configurația interfeței utilizate pentru anumite categorii de carduri. În consecință, utilizatorii sunt obligați să aleagă dintre valorile prestabilite de operatorul ATM-ului, chiar și atunci când suma dorită poate fi retrasă în mod efectiv”, explică autorii proiectului, citați de Profit.ro.

Poziția BNR

Banca Națională a României și-a exprimat sprijinul pentru această inițiativă, subliniind că măsura poate contribui la îmbunătățirea accesului la numerar, mai ales în zonele rurale și în regiunile mai puțin dezvoltate, unde numărul bancomatelor este redus.

Totuși, BNR recomandă ca proiectul să clarifice dacă obligațiile tehnice se aplică și prestatorilor de servicii de plată autorizați în alte state membre ale Uniunii Europene, care operează în România în baza legislației europene.

De asemenea, BNR a atras atenția că textul proiectului nu specifică dacă beneficiarii noilor măsuri sunt doar consumatorii sau și persoanele juridice.

„Regimul sancționator este configurat exclusiv prin raportare la relația cu consumatorii, fără a conține prevederi relevante referitoare la sancțiuni și autorități competente în situația în care beneficiarii ar fi persoane juridice”, avertizează instituția financiară centrală.

Observațiile Guvernului

La rândul său, Guvernul susține adoptarea proiectului de lege, dar a propus unele clarificări, conform unui document obținut de Profit.ro. Printre recomandări se numără utilizarea terminologiei corecte din legislația în vigoare, precum „distribuitor automat de numerar – ATM”, și precizarea clară a situațiilor în care sumele personalizate pot fi retrase, inclusiv în funcție de schema cardului, moneda contului sau comisioanele aplicabile.

Executivul consideră că textul proiectului ar trebui să fie mai specific în ceea ce privește limitările tehnice și de securitate ce ar putea împiedica implementarea măsurii.

„În lipsa unor cerințe minime, prestatorul ar putea invoca în mod arbitrar asemenea limite pentru a nu asigura funcționalitatea, iar autoritatea de control ar putea aplica neunitar sancțiunea contravențională”, precizează Guvernul.

Amenzi pentru nerespectarea noilor reguli

Proiectul prevede sancțiuni pentru băncile care nu respectă aceste măsuri, amenzile fiind cuprinse între 50.000 și 100.000 de lei. Totuși, inițiatorii consideră că impactul financiar al implementării este unul redus, deoarece schimbările necesare vizează doar actualizări software și ajustări tehnice ale interfețelor bancomatelor existente.

Propunerea legislativă își propune să elimine diferențele de tratament între clienții băncilor din România, asigurând tuturor posibilitatea de a retrage sume personalizate, indiferent de instituția emitentă a cardului. Totodată, măsura nu elimină opțiunea sumele prestabilite și nici nu impune retrageri imposibile din cauza limitărilor tehnice sau a disponibilului de numerar din ATM-uri.

Această inițiativă legislativă, detaliată de Profit.ro, reprezintă un pas înainte în direcția echității și accesului universal la servicii financiare esențiale în România.

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