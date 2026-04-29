Schimbul de ironii dintre regele Charles al III-lea și Donald Trump a stârnit hohote de râs

Donald Trump și regele Charles al III-lea au schimbat glume și au celebrat legătura istorică dintre SUA și Regatul Unit la dineul de stat organizat la Casa Albă, marți, în cadrul vizitei oficiale a monarhului britanic în Statele Unite, relatează BBC.

Pe parcursul serii, regele Charles al III-lea a făcut referiri ironice la criza din Orientul Mijlociu, la imaginea unui Winston Churchill dezbrăcat în Casa Albă și la modificările aduse de Trump reședinței prezidențiale. Într-un moment de umor, Regele a declarat:

„Dacă nu ar fi fost noi, ați fi vorbit franceză”, aluzie la luptele dintre Marea Britanie și Franța pentru controlul Americii de Nord în secolul al XVIII-lea.

Motivul pentru care Donald Trump a mulțumit Marii Britanii

În discursul său, președintele SUA a descris relația dintre cele două țări drept „o prietenie care nu are egal pe Pământ”.

Trump a mulțumit Regatului Unit pentru „moștenirea bogată” și a ridicat un toast pentru cei 250 de ani de independență americană, subliniind că SUA și Marea Britanie au luptat împreună „împotriva forțelor comunismului, fascismului și tiraniei”.

Regele Charles și Camilla au început vizita în SUA în data de 27 aprilie și au fost așteptați la Casa Albă de Donald și Melania Trump. În programul complet al întâlnirii cu Donald Trump, Regele Charles a mai avut și un ceai privat cu președintele SUA.

Ce cadou simbolic i-a oferit regele Charles lui Donald Trump

Regele Charles i-a oferit lui Trump un clopot din turnul submarinului HMS Trump, lansat în 1944 și implicat în bătălia din Pacific în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Monarhul a descris cadoul ca pe un simbol al „istoriei noastre comune și al viitorului nostru strălucitor”. Glumind, el a adăugat: „Dacă vreodată aveți nevoie să ne contactați… doar sunați-ne”.

Care a fost meniul servit la cina de stat de la Casa Albă

Meniul a fost la fel de sofisticat ca decorul: s-a început cu un sos velouté de ierburi și salată de palmier, urmată de ravioli cu ierburi din grădina Casei Albe. Felul principal a fost un preparat clasic francez din pește, numit „sole meunière” și servit cu unt brun aromat. Desertul a inclus un tort în formă de stup de albine, cu vanilie și cremă de crémeux.

Prima Doamnă Melania Trump a coordonat pregătirile pentru dineu, inclusiv decorurile inspirate de grădinile englezești.

Foaierul Casei Albe a fost împodobit cu flori de cireș, iar sala de mese a avut arbori înalți și aranjamente florale de primăvară, cu ranunculus, phlox și lăcrămioare.

Mesele au fost acoperite cu fețe de masă verzi și au inclus peste 250 de piese de vermeil din colecția Casei Albe, împreună cu meniuri pictate manual.

Melania Trump și regina Camilla au purtat rochii elegante roz

Codul vestimentar a fost „white tie”, cel mai formal posibil. Melania Trump a purtat o rochie roz pal din mătase Christian Dior Haute Couture, completată cu mănuși și pantofi Dior.

Regina Camilla a optat pentru o rochie roz intens Fiona Clare, accesorizată cu un colier de ametist și diamante cu o istorie regală impresionantă. Regele și Trump au purtat fracuri negre, cămăși albe și medalii, monarhul adăugând o eșarfă albastră ceremonială.

Politicieni de elită și oameni de afaceri s-au numărat printre invitații de la Casa Albă

Dineul a avut peste 100 de invitați, printre care membri ai Cabinetului Trump, asistenți ai Regelui, șase judecători ai Curții Supreme, prezentatori TV, lideri din tehnologie și aliați conservatori.

Printre personalitățile prezente s-au numărat Jeff Bezos, CEO-ul Apple Tim Cook, și gazdele Fox News Laura Ingraham și Greg Gutfeld.

De asemenea, au fost prezenți golferul Rory McIlroy, designerul Ralph Lauren și miliardarul Robert Kraft.

