A început vizita istorică a Regelui Charles în SUA

Regele Charles al III-lea și Regina Camilla au început vizita de stat în Statele Unite, una dintre cele mai importante deplasări externe ale monarhului britanic de când a urcat pe tron.

După sosirea de luni la Washington și prima întâlnire cu Donald Trump și Melania Trump la Casa Albă, vizita intră în ziua cea mai importantă. Marți, Regele Charles urmează să fie primit cu onoruri oficiale, să vorbească în fața Congresului american și să participe la un dineu de stat găzduit de președintele SUA.

Președintele Statelor Unite, Donald J. Trump, și prima doamnă Melania Trump i-au întâmpinat pe Regele Charles și Regina Camilla pe Porticul Sudic al Casei Albe din Washington, DC, SUA, luni, 27 aprilie 2026. Foto: Profimedia Images

Este prima vizită de stat făcută de Charles în Statele Unite de când a devenit rege și prima vizită a unui monarh britanic în America după aproape 20 de ani, potrivit Reuters.

Deplasarea marchează 250 de ani de la Declarația de Independență a Statelor Unite, dar are și o miză politică importantă. Relația dintre Londra și Washington trece printr-un moment delicat, după diferențele dintre guvernul britanic și administrația Trump legate de războiul cu Iranul, notează Reuters.

Prima zi în America: ceai privat cu Trump, stupul de la Casa Albă și o petrecere regală cu 650 de invitați

Regele Charles și Regina Camilla au ajuns luni în Statele Unite, la Joint Base Andrews. Cei doi au avut parte de o scurtă ceremonie de primire, apoi au mers la Casa Albă. Acolo au fost întâmpinați de Donald Trump și de Prima Doamnă Melania Trump. Cei patru au pozat pentru fotografi, apoi au intrat la un ceai privat.

Prima zi a avut și un moment mai puțin rigid, dar atent ales. Charles și Camilla au vizitat proiectul de apicultură al Melaniei Trump de pe terenul Casei Albe. People scrie că Prima Doamnă a instalat acolo un stup în forma celebrei clădiri prezidențiale.

Momentul are legătură și cu una dintre temele importante pentru Regele Charles. Monarhul este cunoscut de zeci de ani pentru interesul său pentru mediu, agricultură și natură.

Regele Charles și Regina Camilla, recepție la ambasada britanică din Washington

După întâlnirea de la Casa Albă, Regele Charles și Regina Camilla au participat la o petrecere în grădină, la reședința ambasadorului britanic din Washington.

Evenimentul a adunat peste 600 de invitați din Statele Unite și Regatul Unit, potrivit People. Printre cei prezenți s-au aflat sportivul britanic Tom Daley, oficiali din administrația Trump, dar și politicieni democrați, inclusiv fosta președintă a Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi.

Petrecerea a avut și o încărcătură istorică. People notează că familia regală britanică nu mai organizase un astfel de eveniment pe teritoriul american de multe decenii. Ultima dată s-a întâmplat în 1939, în timpul vizitei Regelui George al VI-lea și a Reginei Elisabeta, viitoarea Regină Mamă.

La eveniment au fost invitate și persoane din organizații apropiate cauzelor susținute de Charles și Camilla. Regina a vorbit cu reprezentanți ai unor organizații care ajută femei vulnerabile și victime ale violenței domestice, temă pe care o susține de mai mulți ani.

Moment istoric la Washington: Regele Charles vorbește în Congresul SUA, la 35 de ani după Regina Elisabeta

Cel mai important moment al vizitei este discursul pe care Regele Charles îl va susține marți, 28 aprilie, în fața unei reuniuni comune a Congresului american. Este un moment rar pentru monarhia britanică. Charles va deveni doar al doilea monarh britanic care vorbește în fața Congresului SUA. Primul a fost Regina Elisabeta a II-a, mama sa, în 1991, potrivit People.

Discursul va dura aproximativ 20 de minute, potrivit Reuters. Textul este pregătit la recomandarea guvernului britanic, dar o sursă de la Palat a spus că mare parte din ton și limbaj vin chiar de la Charles.

Regele urmează să vorbească despre relația dintre Statele Unite și Regatul Unit. Mesajul principal va fi că cele două țări nu au fost mereu de acord în ultimii 250 de ani, dar au găsit de multe ori modalități de a merge împreună.

Charles va vorbi și despre valorile democratice comune, securitate și prosperitate. Potrivit Reuters, el va descrie parteneriatul dintre cele două țări drept „una dintre cele mai mari alianțe din istoria omenirii”.

Monarhia britanică încearcă să țină aproape America lui Donald

Vizita Regelui Charles este mai mult decât o deplasare ceremonială. Ea vine într-un moment în care relația dintre guvernul britanic și administrația Trump este tensionată. Reuters scrie că premierul britanic Keir Starmer speră ca vizita să ajute la întărirea „relației speciale” dintre cele două țări. Este o legătură veche, dar aflată acum sub presiune din cauza diferențelor privind războiul cu Iranul.

Guvernul britanic nu a susținut ofensiva americano-israeliană, iar Donald Trump și-a exprimat nemulțumirea față de poziția Londrei.

Regele Charles și Regina Camilla, dineu de stat la Casa Albă cu Donald și Melania Trump

După discursul din Congres, Regele Charles și Regina Camilla vor participa la un dineu de stat la Casa Albă. Evenimentul este găzduit de Donald Trump și Melania Trump și este programat pentru seara de marți, potrivit People.

Pentru Trump, vizita are și o componentă personală. Reuters scrie că președintele american este un admirator al familiei regale britanice și l-a numit în mod repetat pe Charles un „om mare”.

Aracul armat nu a oprit vizita Regelui Charles în SUA

Deplasarea lui Charles și Camilla a fost confirmată după atentatul armat asupra liderului de la Casa Albă și a mai multor oficiali, produs la un dineu al Asociației Corespondenților de la Casa Albă. Buckingham Palace a anunțat că vizita merge mai departe după discuții între cele două părți și la recomandarea guvernului, potrivit Reuters.

Un purtător de cuvânt al Palatului a transmis că Regele și Regina sunt recunoscători celor care au lucrat rapid pentru ca vizita să poată începe. Reuters a relatat că Charles și Camilla au transmis în privat mesaje de simpatie către Donald Trump și Melania Trump după incident.

Momentele importante din programul Regelui Charles

Vizita de stat nu se oprește la Washington. După evenimentele de la Casa Albă și discursul din Congres, Regele Charles și Regina Camilla vor merge la New York. Acolo vor comemora victimele atacurilor de la 11 septembrie 2001, înaintea împlinirii a 25 de ani de la atentate, potrivit Reuters.

Programul de la New York include o vizită la memorialul 9/11 de la One World Trade Center, scrie People.

Ultima parte a vizitei va avea loc în Virginia. Acolo, Charles va participa la evenimente legate de mediu și conservare, teme pe care le susține de mai bine de jumătate de secol.

În Virginia, Regele și Regina vor întâlni localnici, organizații comunitare și vor asista la spectacole ale unor grupuri culturale din zona Appalachia. De asemenea, vor participa la o petrecere dedicată aniversării a 250 de ani ai Americii, potrivit People.

Vizita Regelui Charles în SUA arată cât de importantă rămâne monarhia britanică în diplomație. Regele nu conduce guvernul și nu decide politica externă, dar poate transmite un mesaj de stabilitate atunci când relațiile politice sunt complicate. Pentru Londra, prezența lui Charles la Washington este o încercare de a folosi istoria, protocolul și simbolurile regale pentru a ține aproape America lui Donald Trump.

