19:01 - Acum 16 minute
27-04-2026

Ce măsuri de securitate au fost luate pentru vizita suveranului în SUA

Vizita regală are loc pe fondul unor preocupări sporite privind securitatea, după ce un incident armat a fost evitat la cina corespondenților de presă de la Casa Albă, sâmbătă.

Darren Jones, secretar-șef al premierului britanic, a declarat pentru BBC că „se vor purta discuții suplimentare (pe tema securității)” și că „vor fi luate măsuri adecvate în funcție de nivelul de risc”. Cu toate acestea, Palatul Buckingham a confirmat că vizita va continua conform planului.

„Regele și regina sunt extrem de recunoscători tuturor celor care au lucrat intens pentru ca acest lucru să fie posibil și așteaptă cu nerăbdare să înceapă vizita mâine”, a transmis Palatul într-un comunicat oficial.

Președintele Trump, într-un interviu telefonic pentru BBC, a declarat că vizita este o oportunitate de a întări relațiile dintre cele două țări. „Absolut. Este fantastic. Este un om fantastic. Absolut, răspunsul este da”, a spus acesta.

18:46 - Acum 31 minute
27-04-2026

Care este programul regelui Charles al III-lea în SUA

Vizita oficială, programată între 27 și 30 aprilie, include opriri la Washington DC, New York și Virginia. Prima oprire este în capitala americană, unde luni, regele și regina vor lua ceaiul alături de gazdele lor, președintele Donald Trump și prima-doamnă Melania Trump.

După-amiază, aceștia vor fi ghidați de gazde într-un tur al noii extensii a stupului de albine de pe peluza sudică a Casei Albe. În aceeași zi, la reședința ambasadorului britanic va avea loc o recepție în grădină, o tradiție regală rar întâlnită în Statele Unite.

Președintele Trump va adresa un discurs pe peluza sudică, în prezența a mii de invitați, inclusiv oficiali guvernamentali, membri ai Congresului, familii de militari și elevi ai British International School of Washington.

18:25 - Acum 52 minute
27-04-2026

Regele Charles al III-lea și Camilla încep vizita istorică în SUA

Regele Charles al III-lea și regina Camilla vizitează astăzi SUA pentru a marca 250 de ani de la independența americană, relatează AFP.

Regele Charles al III-lea va susține un discurs în Congres, devenind primul monarh britanic care ia cuvântul în fața legislativului american după mai bine de trei decenii.

