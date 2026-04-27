Ce măsuri de securitate au fost luate pentru vizita suveranului în SUA

Vizita regală are loc pe fondul unor preocupări sporite privind securitatea, după ce un incident armat a fost evitat la cina corespondenților de presă de la Casa Albă, sâmbătă.

Darren Jones, secretar-șef al premierului britanic, a declarat pentru BBC că „se vor purta discuții suplimentare (pe tema securității)” și că „vor fi luate măsuri adecvate în funcție de nivelul de risc”. Cu toate acestea, Palatul Buckingham a confirmat că vizita va continua conform planului.

„Regele și regina sunt extrem de recunoscători tuturor celor care au lucrat intens pentru ca acest lucru să fie posibil și așteaptă cu nerăbdare să înceapă vizita mâine”, a transmis Palatul într-un comunicat oficial.

Președintele Trump, într-un interviu telefonic pentru BBC, a declarat că vizita este o oportunitate de a întări relațiile dintre cele două țări. „Absolut. Este fantastic. Este un om fantastic. Absolut, răspunsul este da”, a spus acesta.