Acțiune finanțată de Fundația Vodafone: „Școala din valiză” aduce educația digitală în școlile din mediul rural

Un program special numit „Școala din valiză” a oferit școlilor din opt sate opt valize cu tehnologie de ultimă oră. Fiecare valiză este practic un laborator digital mobil, cu un server performant, un laptop pentru profesor, 25 de tablete pentru elevi, videoproiector și sistem audio, conectate permanent la rețeaua Vodafone 4G. Valizele digitale asigură independență profesorilor și acces la tehnologie pentru întreaga comunitate. Cele opt valize Instant Classroom au fost distribuite în școlile în care se derulează programul: Școala Gimnazială din Gura Văii (Vâlcea), Școala Gimnazială din Coșereni și Școala Gimnazială din Sinești ( Ialomița), Școala Gimnazială Nr. 1 din Afumați (Ilfov), Școala Gimnazială Mihai David din C2 General Negrești, Școala Gimnazială Nicolae Ciubotaru din Vulturești și Școala Gimnazială Nr. 1 din Parpanița, (Vaslui) și Școala Gimnazială Liviu Dan din Mociu (Cluj).

Secțiunea accesibilă publicului larg găzduiește peste 300 de resurse organizate în funcție de disciplină sau nivel de studiu

O altă parte a proiectului este www.scoaladinvaliza.ro, un site cu două secțiuni, una pentru publicul larg, cealaltă accesibilă doar pe bază de logare. Secțiunea accesibilă publicului larg găzduiește peste 300 de resurse organizate în funcție de disciplină sau nivel de studiu, precum Biblioteca digitală Vodafone, cu materiale din domeniul istoriei, prezentate sub formă de benzi desenate, resurse de studiu, proză, poezie și filosofie, conținut din manualele școlare preluat de pe website-ul Ministerului Educației Naționale, resurse curriculare și extracurriculare în format online și descărcabil, exerciții interactive, cursuri etc. Utilizatorii au de asemenea acces la teste și informații dezvoltate de Fundația pentru SMURD, aplicabile în diverse situații de urgență sau resurse pentru educarea părinților (din domenii precum sănătatea copilului, educație etc.).

„Școala din valiză” aduce educația digitală în școlile din mediul rural

Platforma educațională poate fi utilizată în școli atât online, cât și offline, folosind echipamentele disponibile în cele opt valize digitale.

Fiecare dintre cele opt școli participante în program are propriul spațiu online destinat lecțiilor digitale, accesibil doar prin conturi special create. Profesorii pot crea diverse resurse – lecții proprii, teste, chestionare și jocuri, sau pot adăuga materiale externe pe care le consideră utile. La rândul lor, elevii utilizează platforma și tabletele la cursuri. Până la jumătatea lunii mai, profesorii au creat peste 3.500 de resurse direct în platformă, vizibile doar pentru elevii din clasele lor.

Programul Școala din valiză beneficiază de o finanțare de peste 420.000 de euro din partea Fundației Vodafone România.

Programul Școala din valiză, derulat prin parteneriatul cu Fundația World Vision România, se desfășoară între mai 2018 – august 2020 și beneficiază de o finanțare de peste 420.000 de euro din partea Fundației Vodafone România. Fundaţia Vodafone România este o organizaţie neguvernamentală românească, cu statut caritabil, distinctă şi independentă de operaţiunile comerciale ale companiei, înfiinţată în 1998. Până acum ea a investit 30 de milioane de euro în proiecte desfăşurate de organizaţiile non-profit partenere. World Vision România este o fundație creştină care desfăşoară programe de intervenţie umanitară de urgenţă, dezvoltare şi advocacy, punând în centrul activităţii sale bunăstarea copilului.

Citește mai multe despre Fundatia Vodafone Romania pe Libertatea.