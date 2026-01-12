10 școli au anunțat ore online

Ministerul Educației a anunțat că decizia a fost luată pe baza datelor furnizate de inspectoratele şcolare judeţene în cursul zilei de astăzi (ora de referinţă: 17.00).

Astfel, potrivit instituției, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, „marţi, 13 ianuarie 2026, cursurile se vor desfăşura online în 10 unităţi de învăţământ (totalizând aproximativ 3.000 de elevi/preşcolari), câte una în fiecare dintre judeţele: Argeş, Arad, Dolj, Olt, Prahova, Satu Mare şi câte două în judeţele Timiş şi Teleorman”.

În trei unităţi de învăţământ, ceea ce înseamnă aproximativ 450 de elevi, câte una în fiecare dintre judeţele Bistriţa-Năsăud, Satu Mare şi Teleorman, cursurile vor fi suspendate, urmând ca orele să fie recuperate.

Ministerul a precizat că situaţia se poate modifica în funcţie de evoluţia vremii şi deciziile autorităţilor locale.

Ger, polei și ninsori

Joi, 8 ianuarie, Inspectoratele județene au transmis o listă a școlilor care vor fi închise din cauza ninsorii și a viscolului, a anunțat Ministerul Educației. În total sunt 15 județe în care orele au fost suspendate sau activitatea a intrat în online.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, noi avertizări de vreme severă. La ora 10.00, a intrat în vigoare o informare de ger, polei și ninsori, valabilă în majoritatea zonelor până miercuri dimineață. Potrivit specialiștilor, în noaptea de luni spre marți, vremea va fi geroasă în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi minime cuprinse în general între -19 și -9 grade Celsius, cu cele mai scăzute valori în Transilvania și în zonele de munte.



