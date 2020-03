De Cristian Otopeanu,

Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne şi şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, s-a declarat consternat.

„Noi luăm măsura de a închide şcolile ca să reducem contactul şi să reducem posibilitatea de răspândire şi apar reclame pentru cluburile după şcoală sau cluburile de vacanţă, ca să nu le spună after school şi cu o sută de lei pe zi să pui copiii toţi împreună acolo. Asta înseamnă că măsura pe care am luat-o nu mai are niciun rost”, a declarat Raed Arafat la Antena 3.

30 de cazuri de îmbolnăvire cu coronavirus s-au înregistrat în România, la nivel național, până la momentul redactării acestei ştiri. Cel mai recent caz este o femeie de 43 ani, contact al pacientului care a fost internat în Spitalul Gerota din Capitală

Şcoli şi licee închise în toată România. Urmează şi cele 7 facultăţi din Bucureşti care au redactat o scrisoare comună

Ca o măsură de prevenire a răspândirii coronavirusului, aproximativ trei milioane de elevi vor sta acasă începând de astăzi şi până pe 22 martie, ca urmare a închiderii şcolilor şi liceelor.

De asemenea, potrivit informaţiilor Libertatea, şi cele 7 universităţi din Bucureşti care au trimis o scrisoare comună către Ministerul Educaţiei şi către instituţiile abilitate privind „oportunitatea întreruperii cursurilor” vor anunţa, cel mai probabil astăzi, suspendarea pentru două săptămâni a cursurilor.

Este vorba despre Academia de Studii Economice, Universitatea Politehnică, Universitatea Bucureşti, Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică, Universitatea Națională de Muzică, Universitatea de Științe Agronomice şi Universitatea Tehnică de Construcții. Citeşte detalii aici!

