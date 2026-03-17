I-a pus fentanil în băutură

Kouri Richins, în vârstă de 35 de ani, a fost găsită vinovată de uciderea soțului ei, Eric Richins, după ce i-a administrat o doză letală de fentanil într-o băutură.

Cazul a atras atenția internațională datorită cinismului de care a dat dovadă femeia: după crimă, aceasta a apărut la televiziunile locale promovându-și cartea pentru copii despre cum să faci față pierderii tatălui, prezentându-se drept o văduvă îndurerată.

Procurorii au descris acțiunile ei drept cele ale unei „văduve negre”, susținând că aceasta a plănuit crima pentru a scăpa de problemele financiare și pentru a moșteni proprietăți imobiliare de lux.

Deși apărarea a susținut că moartea lui Eric a fost o supradoză accidentală, dovezile digitale (căutările pe Google despre doze letale de otravă) și mărturiile despre achiziția ilegală de droguri au fost decisive pentru juriu.

În martie 2022, Kouri i-a servit soțului ei un cocktail (Moscow Mule) în care a pus o doză de fentanil de cinci ori mai mare decât cea letală.

Juriul a găsit-o vinovată și de o tentativă de omor ce a avut loc cu ocazia Valentine’s Day, când a încercat să îl otrăvească cu un sandviș în care pusese droguri.

Avea datorii uriașe și un iubit

Procurorii au demonstrat că femeia, mamă a 3 copii, avea datorii de 4,5 milioane de dolari din cauza unor afaceri imobiliare eșuate și spera să încaseze polițele de asigurare și averea soțului.

Totodată, femeia avea și un iubit, Robert Josh Grossman, veteran al războiului din Irak, alături de care dorea să înceapă o nouă viață.

Mai mult, la proces acesta a mărturisit că femeia l-a întrebat dacă a ucis vreodată pe cineva, la doar câteva zile după ce ea i-a administrat lui Eric doza fatală de fentanil.

După doar trei ore de deliberări, juriul a condamnat-o pentru crimă deosebit de gravă, tentativă de omor, fraudă de asigurări și falsificarea unor documente financiare.

Kouri Richins riscă acum o pedeapsă de la 25 de ani la închisoare pe viață fără posibilitatea eliberării condiționate. Sentința finală urmează să fie pronunțată oficial pe data de 13 mai, zi care ar fi fost chiar aniversarea soțului ei ucis.