Opera, un cap de bronz cu patină maro şi foiţă de aur, provine din colecţia magnatului media Samuel Irving Newhouse, care a achiziţionat-o în 2002 pentru 18,2 milioane de dolari, un record la acea vreme.

„Danaida”, datată 1913, un cap de bronz cu patină maro și foiță de aur.
„Danaida”, datată 1913, un cap de bronz cu patină maro și foiță de aur. Foto: Casa de licitații Christies din New York

Christies rămâne un nume legat de succesul comercial al lui Brâncuşi, fiind responsabilă de vânzarea celor mai valoroase şapte lucrări ale sculptorului român. În 2018, casa a vândut „La jeune fille sophistiquée” (Portretul lui Nancy Cunard) pentru 71,2 milioane de dolari, cea mai mare sumă obţinută vreodată pentru o operă a artistului.

„Si Newhouse era dispus să plătească orice preţ pentru o lucrare pe care şi-o dorea”, a afirmat istoricul de artă Mark Rosenthal într-un eseu din 2019 pentru Christies.

Pe lângă „Danaida”, licitaţia din mai va cuprinde şi alte 35-40 de lucrări din colecţia lui Newhouse, inclusiv opere semnate de Jackson Pollock, Pablo Picasso şi Jasper Johns. Potrivit News.ro, valoarea totală a acestei colecţii este estimată la 450 de milioane de dolari.

Olimpia Melinte, despre momentele grele din carieră și viața de mamă: „Nu le ai niciodată pe toate"

