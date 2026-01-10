Noul regulament pentru parcările rezidențiale din Brașov a fost pus în dezbatere publică și va intra în vigoare anul viitor, după analizarea propunerilor și sugestiilor locuitorilor.

Primarul din Brașov, George Scripcaru, a explicat necesitatea actualizării regulamentului, care datează din 2006.

„Noi trebuie să adaptăm acest regulament care a fost conceput în 2006. Din 2006 până în 2026 au trecut 20 de ani. Sunt lucruri care nu mai corespund realității astăzi, raportate atât la partea de procedură, partea de legislație, partea de reglementări, de hotărâri de Consiliu Local. Trebuie să le adaptăm raportat la necesitățile de față. Taxa pentru locul de parcare de reședință nu este actualizată din 2006, de 20 de ani”, a precizat edilul.

Conform propunerii inițiale, tariful minim de pornire la licitații va fi de 500 de lei pe an. În plus, locurile de parcare rezidențială vor putea fi atribuite doar mașinilor înmatriculate în Brașov.

În ultimii ani, sunt tot mai multe mașini cu numere din alte județe, iar primarul consideră că acești locuitori ai orașului, dacă vor să beneficieze de facilități din partea municipalității, trebuie să fie și contribuabili în Brașov.

De asemenea, regulamentul prevede că familiile din Brașov vor putea deține cel mult două locuri de parcare, iar cei care dețin mașini de serviciu sau în leasing vor beneficia de aceleași drepturi ca și proprietarii de autovehicule.

