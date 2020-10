Instituţia Prefectului Arad a anunţat, într-un comunicat de presă, că pe fondul incidenţei cumulate a cazurilor de COVID-19 în ultimele 14 zile, care a depăşit pragul de 1,5 cazuri la o mie de locuitori, se dispune „suspendarea activităţii cu publicul pe o durată de şapte zile, începând cu 14 octombrie, a tuturor operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nonalcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, din următoarele localităţi: Arad, Chişineu-Criş, Curtici, Iratoşu, Livada, Socodor, Şimand, Vărădia de Mureş, Vârfurile, Vladimirescu şi Zerind”.

Conform sursei citate, excepţie fac restaurantele şi cafenelele din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, exclusiv pentru clienţii cazaţi în aceste unităţi.

Totuşi, agenţii economici afectaţi pot funcţiona în regim take away (la pachet), drive in, room-service şi livrare la client.

Se închid și sălile de jocuri de noroc

Decizia CJSU suspendă şi activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc, în toate spaţiile în care există aparate, inclusiv cazinouri, cu excepţia spaţiilor în care funcţionează pariuri şi loterii, în care se comercializează bilete (fără utilizarea aparatelor pentru jocuri de noroc), cu respectarea regulilor de distanţare fizică şi a măsurilor de igienă sanitară.

Totodată, se suspendă activitatea cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte, sălilor de sport şi unităţilor în care au loc activităţi de pregătire fizică, săli de fitness şi aerobic, precum şi în săli de evenimente, situate în interiorul clădirilor.

Recomandări O regiune din Ucraina, lovită din plin de COVID: „S-a ajuns la cod negru, se intervine doar la pacienții cu șanse de supraviețuire”

În aceleaşi localităţi, tot pentru şapte zile, se suspendă activitatea în pieţele de toate categoriile, bâlciuri, oboare, târguri săptămânale, cu excepţia zonelor în care se comercializează produse agroalimentare.

Masca de protecție obligatorie în spații publice

CJSU Arad a mai instituit obligativitatea purtării măşti simple chirurgicale sau textile de către toţi cetăţenii în spaţiile publice din tot judeţul, pe o rază de 100 de metri în jurul unităţilor de învăţământ, în pieţe comerciale, târguri, oboare, pieţe de vechituri, pieţe agroalimentare, zone de aşteptare, cozi formate la intrarea în diverse instituţii şi societăţi comerciale, staţii de transport public, peronul gărilor, autogări, aeroport, în punctele de trecere a frontierei, exteriorul obiectivelor turistice, grădini de vară, festivaluri publice şi private, evenimente culturale publice şi private şi manifestări publice, ceremonii religioase, slujbe şi rugăciuni colective, în zonele de promenadă aglomerate şi pe falezele din interiorul localităţilor, în parcări şi zonele de agrement adiacente centrelor comerciale şi mall-urilor.

Măsura se aplică în intervalul orar 6,00 – 24,00, cu excepţiile prevăzute în Ordinul nr.874/81/2020 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2.

