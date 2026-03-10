Bancnotele euro ar putea avea în curând un design complet nou

În prezent, bancnotele euro prezintă în principal elemente arhitecturale: porți și ferestre pe o parte, iar pe cealaltă poduri.

Acest design este folosit de peste 20 de ani, însă autoritățile europene intenționează să introducă o serie de bancnote mai „umane”, care să reflecte diversitatea Europei. În viitor, pe bani ar putea apărea atât personalități istorice, cât și elemente din natură, inclusiv păsări.

Potrivit informațiilor publicate de Banca Centrală Europeană, procesul de pregătire a noului design a început cu mai multe consultări publice.

Între decembrie 2021 și martie 2022, cetățenii din toate țările din zona euro, precum și din Croația și Bulgaria, au fost invitați să își exprime opiniile cu privire la temele posibile pentru viitoarele bancnote. Ulterior, în 2023, a fost organizat un nou sondaj, în care șapte teme posibile au fost supuse votului public. Peste 365.000 de persoane au participat la consultare, iar rezultatele au fost verificate printr-un studiu realizat de un institut independent de cercetare a opiniei publice.

Două teme principale pentru viitoarele bancnote euro

În urma consultărilor au rămas două direcții principale pentru designul viitoarelor bancnote euro:

cultura și societatea europeană

natura europeană și instituțiile europene

Pentru fiecare temă sunt propuse imagini diferite pe fiecare bancnotă.

Varianta cu personalități europene

În prima variantă, pe partea din față a bancnotelor ar apărea personalități marcante ale culturii și științei europene, iar pe verso, scene din viața de zi cu zi a oamenilor din Uniunea Europeană.

Printre personalitățile propuse se numără:

Maria Callas pe bancnota de 5 euro, cu artiști stradali pe verso

Ludwig van Beethoven pe bancnota de 10 euro, cu o scenă de festival coral

Marie Curie pe bancnota de 20 de euro, cu o scenă dintr-o școală sau universitate

Miguel de Cervantes pe bancnota de 50 de euro, cu o bibliotecă pe verso

Leonardo da Vinci pe bancnota de 100 de euro, cu vizitatori într-o expoziție de artă contemporană

Bertha von Suttner pe bancnota de 200 de euro, cu o piață publică unde oamenii se întâlnesc și socializează

Varianta inspirată din natură

A doua posibilă serie de bancnote pune accent pe natură și pe instituțiile europene.

În această variantă, pe bancnote ar apărea diferite specii de păsări și peisaje naturale din Europa, iar pe verso, instituții importante ale Uniunii Europene, precum:

Parlamentul European

Comisia Europeană

Banca Centrală Europeană

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Consiliul European

Curtea Europeană de Conturi

De exemplu, pe bancnota de 5 euro ar putea apărea o pasăre de munte într-un peisaj alpin, iar pe verso, sediul Parlamentului European.

Alte bancnote ar putea ilustra specii precum pescărașul albastru, barza albă sau alte păsări europene.

Următorii pași pentru alegerea designului final

În prezent, aceste concepte sunt doar propuneri, iar designul final nu a fost încă stabilit.

Anul trecut, artiști și designeri din întreaga Europă au fost invitați să participe la un concurs pentru realizarea noilor bancnote. Aproximativ 40 de creatori au fost selectați pentru a realiza proiectele.

Până la sfârșitul lunii martie, aceștia trebuie să își prezinte propunerile.

Ulterior, o comisie formată din experți independenți va evalua proiectele și va selecta până la zece designuri finale, câte cinci pentru fiecare temă.

Decizia finală va fi luată de Consiliul guvernatorilor al Băncii Centrale Europene. Chiar și după alegerea designului, ar putea trece câțiva ani până când noile bancnote vor ajunge efectiv în circulație.

