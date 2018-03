Sebastian Ghiță a făcut noi dezvăluiri, pe 19 martie. Mihai Gâdea a prezentat la ediție de luni, 19 martie, a emisiunii Sinteza Zilei, a treia parte a interviului cu Sebastian Ghiță, realizat de jurnalistul Ion Cristoiu.

Sebastian Ghiță a făcut noi dezvăluiri, pe 19 martie. Iată principalele declarații:

Îl chema pe Cosma și îi zicea: ori îl denunți pe Dragnea, ori îți fac un dosar ție. Trebuie să ne uităm la acest DNA ca la o instituție deasupra Constituției. Și-a format o listă de ”cetățeni indignați”. Cetățeanul care nu există, Serghei Petruș. Sunt cei pe care i-au agățat în diverse dosare. Devin un fel de acoperiți. Am înțeles că SRI, SIE, fac ofițeri acoperiți, dar DNA astăzi este noua Securitate. Are acești acoperiți, are înregistrări, tehnică, fără niciun fel de control parlamentar. Noi am stat atât de mult cu gura pe SRI, încât nu ne-am uitat că DNA are și informații și ofițeri și acoperiți și ascultări. Am lăsat această instituție a ambasadelor să fie noua Securitate. Sunt lucruri pe care le-am mai zis și în presă, le-am zis și în Parlament.

CITEȘTE ȘI… #salvatipipera | Gările ținute la “secret”