„Kafir”, un termen folosit de extremiști

Imaginea a fost postată recent pe contul său de social media și a stârnit o dezbatere aprinsă.

Kicked off the day alongside the warriors of SDVT-1 at @JointBasePHH. These SEALs are the tip of the spear, masters of stealth, endurance, and lethality. Americas enemies fear them—our allies trust them. Proud to spend time with Americas best. pic.twitter.com/a7nenKpCuY — Secretary of Defense Pete Hegseth (@SecDef) March 25, 2025

Tatuajul conține cuvântul „kafir”, un termen folosit în islam pentru a desemna o persoană care nu crede în Allah. Mulți îl consideră ofensator, mai ales că Hegseth ocupă o poziție de conducere într-o armată care se dorește reprezentativă pentru toate religiile. Se estimează că între 5.000 și 6.000 de soldați americani sunt musulmani.

Tatuajul pune la îndoială deciziile militare ale lui Hegseth

Reacțiile nu au întârziat să apară. Nerdeen Kiswani, o activistă pro-palestiniană din New York, a postat pe rețelele sociale:

„Aceasta nu este doar o alegere personală; este un simbol clar al islamofobiei din partea omului care supraveghează războaiele SUA”, a spus ea, explicând că „kafir” a fost folosit de extremiștii de dreapta pentru a batjocori și demoniza musulmanii, iar prezența acestui tatuaj ridică semne de întrebare despre cum gândirea lui Hegseth influențează deciziile militare, supravegherea și intervențiile externe ale SUA.

Hegseth just got a kafir (كافر) tattoo under his Deus Vult tattoo—a Crusader slogan. This isnt just a personal choice; its a clear symbol of Islamophobia from the man overseeing U.S. wars.



“Kafir” has been weaponized by far-right Islamophobes to mock and vilify Muslims. Its… https://t.co/PJpMVOSZni — Nerdeen Kiswani (@NerdeenKiswani) March 26, 2025

„A-ți tatua pe corp cuvântul kafir – care se referă la cineva ce neagă în mod conștient adevărurile divine fundamentale – este o dovadă atât de ostilitate față de musulmani, cât și de o nesiguranță personală”, a declarat Nihad Awad, directorul executiv al Consiliului pentru Relații Americano-Islamice (CAIR), scrie sursa citată.

Unul din multele tatuaje controversate ale lui Hegseth

Aceasta nu este prima oară când secretarul apărării este criticat pentru tatuajele sale. El mai are pe braț inscripția „Deus Vult” („Dumnezeu o vrea”), un slogan folosit în timpul cruciadelor, dar și o cruce de Ierusalim, cunoscută și drept crucea cruciaților.

Tatuajul vine într-un moment tensionat pentru Hegseth, care se află deja sub presiunea Congresului american. Mai mulți parlamentari cer o investigație asupra scurgerii de informații prin aplicația Signal, care ar fi dezvăluit detalii despre un posibil atac al SUA asupra Yemenului. Unii oficiali cer chiar demisia lui Hegseth.

