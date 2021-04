Gelu Puiu afirmă că a demisionat considerând că este un „gest de onoare, de transparenţă”, informează News.ro.

El consideră că a reuşit să finalizeze un „sistem unic în Europa: SUMAL 2.0, pentru monitorizarea tăierilor ilegale de arbori”, dar şi că a supravegheat atent alocarea fondurilor necesare sectorului silvic.

„Mi-am dat astăzi demisia din funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, după aproape doi ani de activitate. În nume personal, consider că am reuşit să finalizez un sistem unic în Europa: SUMAL 2.0 – sistemul informatic prin care se oferă transparenţă, iar orice activitate din pădure este atent controlată şi digitalizată. Avem astăzi un instrument de monitorizare prin care cei certaţi cu legea, cei care recurg la tăieri ilegale pot fi identificaţi cu uşurinţă şi pedepsiţi pentru faptele lor”, a scris fostul secretar de stat pe Facebook, la câteva ore după ce a demisionat.

Totodată, Codul Silvic este un alt instrument prin care am înăsprit pedepsele pentru cei care ocolesc legea. Consider că am supravegheat atent alocarea fondurilor necesare sectorului silvic, printre care realizarea perdelelor forestiere, de care avem atâta nevoie, şi totodată campaniile de împădurire pe care le-am derulat în România.

Gelu Puiu: