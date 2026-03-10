Au 3 copii, 9 nepoți și 16 strănepoți

Marilyn, 91 de ani, și Hank Cydrus (94 de ani), căsătoriți de 75 de ani, au împărtășit secretul longevității relației lor, oferind sfaturi valoroase pentru cei care își doresc o căsnicie trainică.

Povestea lor începe în 1951, când cei doi, pe atunci adolescenți, s-au căsătorit în California, după ce au fugit împreună. Marilyn avea doar 16 ani, iar Hank – 19.

După ce Hank a fost înrolat în Războiul din Coreea, cuplul s-a mutat în Ohio, unde și-au întemeiat o familie. Au avut împreună 3 copii și se bucură acum de 9 nepoți și 16 strănepoți.

Pe 3 martie 2026, cei doi au sărbătorit impresionanta aniversare a 75 de ani de căsnicie, ocazie cu care au acordat un interviu pentru NBC4.

„Nu încercați să găsiți defecte unul la celălalt, ci lucrurile bune!”

Hank a declarat că unul dintre factorii-cheie pentru o căsnicie fericită este „să poți împărtăși deciziile cu partenerul și să nu te cerți pe teme precum banii sau alte lucruri de genul acesta”.

La rândul său, Marilyn a adăugat: „Faceți lucruri unul pentru celălalt și înțelegeți-vă! Nu încercați să găsiți defecte unul la celălalt, ci mai degrabă încercați să descoperiți lucrurile bune”.

Nepoata lor, Katrina Robinson, a publicat un omagiu emoționant pe Facebook, descriindu-i pe bunicii săi drept „exemplul viu a ceea ce înseamnă cu adevărat să te alegi unul pe celălalt în fiecare zi”.

„Sunteți o binecuvântare”

Ea a scris: „Din verile petrecute cu voi în copilărie, pline de râsete, lecții de viață, discuții emoționante la masa din bucătărie și confortul de a ști că sunt profund iubită, până la timpul prețios pe care îl petrec alături de voi acum, prezența voastră în viața mea a fost una dintre cele mai mari binecuvântări”.

Marilyn și Hank nu doar că au construit o căsnicie, ci și „o moștenire” bazată pe răbdare, credință, sacrificiu, umor, iertare și o dragoste de durată, a subliniat Katrina.

Privind modul în care aveți grijă unul de celălalt, vă respectați și vă țineți de mână după 75 de ani mi-a format înțelegerea despre ce înseamnă cu adevărat o căsnicie.

Marilyn și Hank Cydrus rămân însă o inspirație pentru mulți, demonstrând că înțelegerea reciprocă, respectul și grija zilnică sunt fundamentale pentru o poveste de dragoste care să reziste testului timpului.





