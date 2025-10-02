Echipamente de luptă

Toate indiciile arată că era vorba de muniție pentru sistemele de rachete Patriot.

Antonov An-124 este unul dintre cele mai mari avioane din lume și zboară și în serviciul Ucrainei, transportând o varietate de echipamente pentru lupta împotriva forțelor rusești.

❗️During the night, 🇺🇦Ukrainian military shot down 44/49 🇷🇺Russian UAVs, 0/1 ONYX anti-ship missiles and 0/4 ISKANDER-M/KN-23 ballistic missiles pic.twitter.com/tWzjgmcPpI — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) October 1, 2025

Această structură gigantică, lungă de 69 de metri și cântărind aproape 190 de tone fără încărcătură, zboară, din când în când, în toată Europa, dar și în Israel, așa cum a fost recenta vizită.

Ceea ce face acest zbor și mai interesant este faptul că președintele Zelenski a confirmat chiar săptămâna trecută că Ucraina a primit și a pus în funcțiune prima sa baterie sol-aer MIM-104 „Patriot” din Israel, declarând în același timp că așteaptă să primească cel puțin încă două sisteme înainte de sfârșitul anului 2025.

Acum s-au aflat mai multe despre acest zbor. Fotografiile publicate de pe aeroportul din Tel Aviv arată un container special folosit de Israel pentru a transporta sisteme Patriot. Totul indică faptul că aceste rachete au fost transportate cu An-124 în Germania, de unde vor pleca la Kiev.

O rachetă-cheie din arsenalul Ucrainei

Ucraina deține mai multe sisteme Patriot (numărul exact este clasificat), dar, în mod logic, fără interceptoare, astfel de echipamente nu și-ar îndeplini rolul principal. Sunt cunoscute deficiențele Ucrainei în acest domeniu, iar aceste date au fost confirmate în această dimineață, când patru rachete Iskander au lovit Ucraina – din păcate, niciuna nu a fost interceptată cu succes. Totodată, se știe că rachetele Patriot sunt foarte eficiente în eliminarea acestui arsenal rusesc.

Prin urmare, rachetele care sosesc la Kiev din Israel sunt de o valoare neprețuită pentru ucraineni, iar aceasta probabil nu va fi ultima vizită a uriașului An-124 în Israel. Este de așteptat ca autoritățile de la Ierusalim să trimită mai multe sisteme Patriot în Ucraina în următoarea perioadă.