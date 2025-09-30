O aeronavă cu adevărat impresionantă

Forțele Aeriene Ucrainene nu operează doar în interiorul Ucrainei, apărând spațiul aerian împotriva aeronavelor, rachetelor și dronelor rusești. Are aparate care operează și în afara granițelor sale, așa cum s-a întâmplat recent în Polonia.

Piloții acestei aeronave sunt cu adevărat foarte ocupați. Avionul ucrainean Antonov An-124 Strategic Heavy-Lifte a aterizat pe Aeroportul Internațional Ben Gurion din Tel Aviv, Israel, sosind de pe Aeroportul Leipzig/Halle, din Germania.

Zbor misterios: un avion uriaș ucrainean An-126 a aterizat în Israel, pe fondul declarațiilor lui Zelenski
Traseul avionului ucrainean. Foto: X.

Ceea ce face acest zbor și mai interesant este faptul că președintele Zelenski a confirmat chiar săptămâna trecută că Ucraina a primit și a pus în funcțiune prima sa baterie sol-aer MIM-104 „Patriot” din Israel, declarând în același timp că așteaptă să primească cel puțin încă două sisteme înainte de sfârșitul anului 2025.
Clara Volintiru, director GMF-România: „Odată ce Maia Sandu și-a asigurat majoritatea parlamentară, cred în scenariul 2030 de aderare a Republicii Moldova la UE”
Clara Volintiru, director GMF-România: „Odată ce Maia Sandu și-a asigurat majoritatea parlamentară, cred în scenariul 2030 de aderare a Republicii Moldova la UE”

An-124 este o aeronavă cu adevărat impresionantă. Are 69 de metri lungime și o anvergură a aripilor de 73 de metri. Aeronava cântărește 188 de tone fără încărrcătură și, în ciuda masei sale enorme, poate atinge o viteză de 860 km/h. 

Dacă este necesar, aeronava poate zbura, cu o sarcină utilă minimă, până la 14.000 km cu o singură realimentare, la o altitudine de 12 km. Misiunea sa principală este de a transporta o varietate de mărfuri.

Încărcătura, ținută secretă

Ce va aduce avionul din Israel? Nu știm în acest moment. Încărcătura avionului ucrainean An-124 este în mare parte ținută secretă, dar este posibil să fi transportat componente ale sistemului Patriot, care este în prezent una dintre armele cheie ale Kievului.

Recenta declarație a președintelui Volodimir Zelenski sugerează un astfel de scenariu. El a dezvăluit că Ucraina are deja un sistem Patriot, pus la dispoziție de Israel în ultimele luni și că, la sfârșitul acestui an, urmează să primească încă două sisteme Patriot de la autoritățile de la Ierusalim. Prin urmare, este dificil să nu faci legătura dintre zborul avionului ucrainean spre Israel și această declarație.

Președintele Zelenski a anunțat în urmă cu multe luni că Ucraina are nevoie de 25 de sisteme Patriot pentru a asigura protecția completă a spațului aerian. În prezent, Ucraina nu deține mai mult de 10 astfel de sisteme – numărul exact este clasificat.

Singurul avion imens al Ucrainei a zburat spre Polonia

Pe 16 septembrie 2025, un avion ucrainean An-70, singurul de acest tip din armata ucraineană, a aterizat în Polonia.

Aeronava a fost detectată doar când a intrat în spațiul aerian polonez, activându-și transponderul. Avionul a aterizat pe aeroportul din Dęblin, în apropierea Varșoviei, însă motivul vizitei sale nu este clar.

În calitate de avion de transport, se presupune că An-70 ar fi putut aduce sau prelua o încărcătură. O altă ipoteză este că ar putea fi vorba de o escală mai lungă în Polonia. Anterior, avioane ucrainene au folosit spațiul aerian polonez pentru a evita atacurile rusești.


Mii de cupluri din România sau femei singure vor primi 15.000 de lei de la stat
Știri România 30 sept.
Mii de cupluri din România sau femei singure vor primi 15.000 de lei de la stat
A fost finalizat al doilea segment de tunel dintre viitoarele staţii de metrou Tokyo şi Aeroport Băneasa. Tronsonul are o lungime de 900 de metri
Știri România 30 sept.
A fost finalizat al doilea segment de tunel dintre viitoarele staţii de metrou Tokyo şi Aeroport Băneasa. Tronsonul are o lungime de 900 de metri
Ce limite i-a impus Irina Fodor fiicei sale, Diana, în vârstă de 14 ani. „I-am setat program. Nu vreau să o frustrez"
Stiri Mondene 30 sept.
Ce limite i-a impus Irina Fodor fiicei sale, Diana, în vârstă de 14 ani. „I-am setat program. Nu vreau să o frustrez”
Detaliul pe care l-au surprins fanii și care face emisiunea MasterChef România unică în lume: „Nu mai e nicăieri așa"
Exclusiv
Stiri Mondene 30 sept.
Detaliul pe care l-au surprins fanii și care face emisiunea MasterChef România unică în lume: „Nu mai e nicăieri așa”
Ce a răspuns Nicușor Dan când a fost întrebat dacă România va doborî următoarea dronă rusească care intră în țară: „Sunt două chestiuni"
Politică 30 sept.
Ce a răspuns Nicușor Dan când a fost întrebat dacă România va doborî următoarea dronă rusească care intră în țară: „Sunt două chestiuni”
Următorul director al SRI va face o prioritate din combaterea influenței Rusiei, spune Nicușor Dan
Politică 30 sept.
Următorul director al SRI va face o prioritate din combaterea influenței Rusiei, spune Nicușor Dan
