Forțele Aeriene Ucrainene nu operează doar în interiorul Ucrainei, apărând spațiul aerian împotriva aeronavelor, rachetelor și dronelor rusești. Are aparate care operează și în afara granițelor sale, așa cum s-a întâmplat recent în Polonia.

Piloții acestei aeronave sunt cu adevărat foarte ocupați. Avionul ucrainean Antonov An-124 Strategic Heavy-Lifte a aterizat pe Aeroportul Internațional Ben Gurion din Tel Aviv, Israel, sosind de pe Aeroportul Leipzig/Halle, din Germania.

Traseul avionului ucrainean. Foto: X.

Ceea ce face acest zbor și mai interesant este faptul că președintele Zelenski a confirmat chiar săptămâna trecută că Ucraina a primit și a pus în funcțiune prima sa baterie sol-aer MIM-104 „Patriot” din Israel, declarând în același timp că așteaptă să primească cel puțin încă două sisteme înainte de sfârșitul anului 2025.

Very interesting flight this morning to Ben Gurion International Airport in Tel-Aviv, Israel, with a Ukrainian Antonov An-124 Strategic Heavy-Lifter arriving from Leipzig/Halle Airport in Germany. What makes this even more interesting though, is the fact that Ukrainian President… pic.twitter.com/AiRiapdLGL — OSINTdefender (@sentdefender) September 30, 2025

An-124 este o aeronavă cu adevărat impresionantă. Are 69 de metri lungime și o anvergură a aripilor de 73 de metri. Aeronava cântărește 188 de tone fără încărrcătură și, în ciuda masei sale enorme, poate atinge o viteză de 860 km/h.

Dacă este necesar, aeronava poate zbura, cu o sarcină utilă minimă, până la 14.000 km cu o singură realimentare, la o altitudine de 12 km. Misiunea sa principală este de a transporta o varietate de mărfuri.

Încărcătura, ținută secretă

Ce va aduce avionul din Israel? Nu știm în acest moment. Încărcătura avionului ucrainean An-124 este în mare parte ținută secretă, dar este posibil să fi transportat componente ale sistemului Patriot, care este în prezent una dintre armele cheie ale Kievului.

Recenta declarație a președintelui Volodimir Zelenski sugerează un astfel de scenariu. El a dezvăluit că Ucraina are deja un sistem Patriot, pus la dispoziție de Israel în ultimele luni și că, la sfârșitul acestui an, urmează să primească încă două sisteme Patriot de la autoritățile de la Ierusalim. Prin urmare, este dificil să nu faci legătura dintre zborul avionului ucrainean spre Israel și această declarație.

Președintele Zelenski a anunțat în urmă cu multe luni că Ucraina are nevoie de 25 de sisteme Patriot pentru a asigura protecția completă a spațului aerian. În prezent, Ucraina nu deține mai mult de 10 astfel de sisteme – numărul exact este clasificat.

Singurul avion imens al Ucrainei a zburat spre Polonia

Pe 16 septembrie 2025, un avion ucrainean An-70, singurul de acest tip din armata ucraineană, a aterizat în Polonia.

Aeronava a fost detectată doar când a intrat în spațiul aerian polonez, activându-și transponderul. Avionul a aterizat pe aeroportul din Dęblin, în apropierea Varșoviei, însă motivul vizitei sale nu este clar.

În calitate de avion de transport, se presupune că An-70 ar fi putut aduce sau prelua o încărcătură. O altă ipoteză este că ar putea fi vorba de o escală mai lungă în Polonia. Anterior, avioane ucrainene au folosit spațiul aerian polonez pentru a evita atacurile rusești.







