Deși ancheta a fost inițial blocată în 2017, presiunea unei investigații de presă a dus la redeschiderea cauzei în 2019 și, în cele din urmă, la o sentință de 8 ani de detenție pentru fostul episcop.

Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat definitiv, în mai 2025, pe fostul episcop de Huși Corneliu Bîrlădeanu la 8 ani de închisoare pentru viol în formă continuată. Clericul, împreună cu arhimandritul Sebastian Jitaru, a comis episoade de agresiune sexuală împotriva elevilor de la Seminarul Teologic din Huși, relatează HotNews.ro.

Deși a devenit cunoscută pentru organizarea flagrantului prin care Dumitru Buzatu, fostul șef al CJ Vaslui, a fost prins cu o mită de peste un milion de lei, activitatea procuroarei Cristina Chiriac include și decizii intens dezbătute. Printre acestea se numără clasarea dosarului de corupție al lui Maricel Popa, fostul șef al Consiliului Județean Iași, acuzat anterior de abuz în serviciu.

Recent, șefa DNA Iași, Cristina Chiriac, alături de alți șase colegi, a solicitat în instanță o majorare salarială de 60%, pentru a egala veniturile procurorilor din cadrul Parchetului European (EPPO).

Aceștia au argumentat că, la o vechime similară, există o diferență majoră de remunerare: un procuror DNA cu 15-20 de ani experiență câștigă aproximativ 20.000 de lei net, față de cele 32.000 de lei încasate de un omolog de la EPPO. Potrivit Ziarului de Iași, Tribunalul București a respins acțiunea magistraților.

Printre cei mai înstăriți magistrați din Iași

Cristina Chiriac conduce Serviciul Teritorial DNA Iași din anul 2022. Cariera sa în magistratură a început în 2011, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad. Ulterior, traseul său profesional a inclus Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui (2014) și o scurtă etapă la DIICOT Vaslui în 2015, an în care a făcut pasul către DNA Iași.

Cristina Chiriac figurează printre cei mai înstăriți magistrați din Iași, conform unei analize publicate de Ziarul de Iași în 2023. Portofoliul imobiliar al șefei DNA Iași cuprinde aproape 20 de active (terenuri și clădiri), deținute în mare parte în regim de coproprietate. Pe lângă un patrimoniu imobiliar vast, aceasta raporta economii de peste jumătate de milion de lei, dar și o serie de obligații financiare (datorii).

Cristina Chiriac este soția judecătorului Adrian Chiriac, de la Curtea de Apel Iași.

