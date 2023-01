Moscova a anunțat miercuri o nouă remaniere a comandanților care conduc războiul din Ucraina, într-un moment în care criticile privind gestionarea campaniei se intensifică.

Ministerul Apărării a precizat că generalul Valeri Gherasimov, șeful Statului Major General rus, va deveni comandantul general al campaniei, iar actualul comandant, Serghei Surovikin, va fi adjunctul său.

Surovikin – supranumit generalul Armagheddon – fusese numit la conducerea trupelor din Ucraina abia în octombrie. De atunci, el a supervizat o retragere a forțelor ruse din orașul Herson.

Analiștii au observat că acesta nu se face vinovat de erori strategice, în scurtul lui mandat. Un episod dureros pentru Rusia a avut totuși loc sub comanda sa: atacul ucrainean cu rachete HIMARS asupra unei baze improvizate din Makiivka, Donețk, unde numeroși militari ruși au murit.

Din punct de vedere al ierarhiei birocratice, observă CNN, anunțul nu reprezintă neapărat o schimbare substanțială. Surovikin îi era deja subordonat lui Gherasimov – șeful Statului Major.

„Generalii sunt mutați, schimbați de pe front la Cartierul General. De la Cartierul General pe front”, a explicat miercuri, pe Telegram, comentatorul televiziunii ruse Serghei Markov. „Surovikin nu este pedepsit și Gherasimov nu este pedepsit. Este vorba de o singură echipă. Bineînțeles, cu concurență, care există întotdeauna între cei de la vârf”, a adăugat Markov.

Și totuși, decizia îl plasează pe Gherasimov, care a fost șef al Statului Major General timp de mai bine de un deceniu, într-o funcție de supraveghere directă a campaniei – și îl face mai responsabil pentru felul în care se derulează luptele.

Numirea lui Gherasimov la șefia directă a campaniei, a concluzionat Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), un think tank american, are dublul scop de a semnala o reluare probabilă a operațiunilor ofensive în 2023 și pare a fi rezultatul unei lupte interne pentru putere.

„Mutarea avansează probabil două eforturi ale Kremlinului: o încercare de a îmbunătăți comanda și controlul rusesc pentru un efort militar decisiv în 2023 și o mișcare politică de consolidare a Ministerului rus al Apărării împotriva provocărilor venite din partea bloggerilor de război și a silovikilor ruși (persaoane apropiate structurilor de securitate), cum ar fi finanțatorul Grupului Wagner, Evgheni Prigojin”, a mai observat analiza ISW.

Din pucntul de vedere al lui Mark Galeotti, specialist pe tema Rusiei și expert la think-tank-ul Royal United Services Institute, mutarea reprezintă „un fel de retrogradare (pentru Gherasimov)”.

Galeotti a observat că Gherasimov primește practic cea mai complicată funcție. „Acum lucrurile depind de el și bănuiesc că Putin are din nou așteptări nerealiste”, a spus expertul.

Putin's decision to appoint Chief of the General Staff Gerasimov as new overall commander of Ukraine op is significant. A quick thread 1/ — Mark Galeotti (@MarkGaleotti) January 11, 2023

„Poziția Ministerului Apărării este reafirmată”

În noua funcție, Valeri Gerasimov va fi ajutat de comandantul Forţelor Aerospaţiale ruse, generalul Serghei Surovikin, comandantul Forţelor Terestre, generalul Oleg Saliukov, precum şi de şeful-adjunct al Statului-Major al armatei ruse, generalul-locotenent Aleksii Kim. Toți, în calitate de adjuncți.

Noua structură implică faptul că vechimea lui Gherasimov va îmbunătăți coordonarea într-o campanie în care diferite ramuri ale forțelor armate au părut frecvent mai puțin sincronizate.

Unii analiști consideră că mișcarea ar putea fi, de asemenea, o încercare a ministerului de a exercita un control mai strict asupra campaniei, înainte de câteva luni critice în care restul forței de rezervă mobilizate în toamna anului 2022 va fi desfășurată pe front, după instrucție.

Analistul Rob Lee de la King’s College London a scris pe Twitter că anunțul de miercuri „reafirmă poziția Ministerului Apărării de coordonator al războiului”. „Acest lucru poate fi, de asemenea, un răspuns parțial la rolul tot mai influent și public al (grupului de mercenari) Wagner în război”, a adăugat el.

Șeful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a fost vizibil implicat pe linia frontului, unde luptătorii săi au dus mare parte din asaltul asupra orașelor Bahmut și Soledar, din regiunea estică Donețk.

El a declarat în repetate rânduri că luptătorii mercenari Wagner sunt exclusiv responsabili pentru progresele din zona Soledar.

Între Prigojin și ministrul rus al apărării, Serghei Șoigu, există o lungă istorie de tensiuni. În schimb, Prigojin l-a lăudat pe generalul Surovikin pentru că a gestionat o retragere ordonată a forțelor rusești în sudul regiunii Herson, pe măsură ce poziția lor devenea din ce în ce mai puțin sustenabilă.

„Generalii trebuie să obțină victorie după victorie în fiecare zi. Cu cine poate fi comparat Surovikin? Surovikin este onest și cu principii, armata are încredere în el”, a spus în noiembrie, Prigojin pe canalul său Telegram.

„Lupte pentru putere și gelozie”

Un analist militar rus care scrie despre campania din Ucraina sub pseudonimul „Rybar” și care are peste un milion de urmăritori pe Telegram, a declarat că nu se așteaptă ca remanierea să aibă succes – sugerând că oficialii ruși speră la „un miracol în a 11-a lună a operațiunii speciale”.

„Suma nu se schimbă prin mutarea părților sale”, a scris Rybar, citat de CNN.

Rybar a mai observat că orice succes imediat – inclusiv o potențială victorie în orașul Soledar – va fi acum atribuită „noului-vechi comandant” Gherasimov.

„Doar timpul va spune” dacă Gherasimov va fi și el retrogradat, în cazul în care Rusia va suferi noi eșecuri, a mai spus analistul.

Dara Massicot, cercetătoare la Rand Corporation, a spus la rândul ei că Ministerul Apărării „își retrogradează cel mai competent comandant superior și îl înlocuiește cu unul incompetent”.

„Aceasta este o poveste care le are pe toate: lupte interne, lupte pentru putere, gelozie”, a spus Massicot.

Today Shoygu and Gerasimov demoted Surovikin, and put Gerasimov in charge of the operation in Ukraine, demoting their most competent senior commander and replacing him with an incompetent one. This is a story that has it all: infighting, power struggles, jealousy /1 pic.twitter.com/yrhLN6qUwN — Dara Massicot (@MassDara) January 11, 2023

Ea observat că, în vreme ce Surovikin nu a comis nicio gafă strategică, Șoigu și Gherasimov sunt de vină pentru planificarea deficitară a campaniei.

„Au eșuat. Au făcut un plan secret, cu multiple ipoteze greșite, nu au anunțat majoritatea trupelor lor. Asta a dus la pierderi mari și la o forță parțial distrusă”, a scris Massicot pe Twitter.

Galeotti a spus și el că soarta lui Gherasimov „atârnă de un fir de păr”.

„Nu cred că această decizie este menită să creeze un pretext pentru a-l demite, deoarece războiul este prea important și Putin poate demite pe cine vrea. Dar el are nevoie de un fel de victorie” sau cariera sa se va sfârși post, a spus expertul.

Gherasimov are 67 de ani și a fost numit de Putin în funcția de șef al Statului Major în 2012. El a ajuns în atenția analiștilor și oficialilor după ce și-a exprimat viziunea privind așa-numitul conflict hibrid, scrie CNN.

Gherasimov a declarat că utilizarea propagandei și a subversiunii înseamnă că „un stat perfect înfloritor poate să se transforme, în câteva luni și chiar zile, într-o arenă de conflict armat feroce, să devină victima unei intervenții străine și să se scufunde în haos, catastrofă umanitară și război civil”.

Intrarea Rusiei în peninsula ucraineană Crimeea, în primăvara anului 2014, a fost considerată un exemplu de succes al acestei abordări.

