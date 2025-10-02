Emmanuel Macron a cerut să se facă un „pas” în „politica de obstrucționare” a vaselor respective. „În mod foarte concret, în următoarele zile, șefii noștri de Stat-Major, în coordonare cu NATO, în cadrul Coaliței de Voință, se vor întruni pentru a construi acțiuni comune”, a declarat Macron după summitul Comunității Politice Europene, la Copenhaga.

„Este extrem de important să creștem presiunea asupra flotei-fantomă, fiindcă asta reduce clar capacitatea Rusiei de a-și finanța efortul de război în Ucraina”, a subliniat Macron.

Potrivit lui Macron, flota-fantomă aduce „peste 30 de miliarde de euro” la bugetul Rusiei şi permite finanţarea a „30-40% din efortul său de război” împotriva Ucrainei.

O multiplicare a operaţiunilor de control, precum cea desfășurată de Franţa, pot „ucide modelul economic” clandestin prin care Rusia își vinde petrolul, le-a sugerat Macron partenerilor europeni.

Soldați francezi au urcat sâmbătă la bordul petrolierului „Boracay”, suspectat că a fost implicat în incidentele cu drone petrecute săptămâna trecută în Danemarca. Ancheta deschisă în Franţa nu vizează însă suspiciunile care planează asupra implicării „Boracay” în incidentele cu drone din Danemarca.

Cum plănuiește Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI, să scape de dosarul delapidării de 2 milioane de euro de la CN „Controlul Cazanelor”
Recomandări
Cum plănuiește Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI, să scape de dosarul delapidării de 2 milioane de euro de la CN „Controlul Cazanelor”

Căpitanul vasului, de origine chineză, a fost arestat și urmează să fie judecat pentru „refuz de a se conforma”. Este un mesaj de fermitate față de Kremlin, care folosește o flotă-fantomă compusă din nave vechi – un pericol pentru oceane – pentru a ocoli sancțiunile impuse de Occident asupra exporturilor sale de petrol.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ninsoare abundentă pe DN 7A, în zona Obârşia Lotrului. Drumarii intervin pentru a deszăpezii drumul
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Cu cine s-a iubit Nicușor Dan înainte de a avea o relație cu Mirabela, mama copiilor lui. Fosta iubită i-a rămas prietenă apropiată și ocazional cei doi se vizitează. Dezvăluiri neașteptate din viața personală a președintelui
Unica.ro
Cu cine s-a iubit Nicușor Dan înainte de a avea o relație cu Mirabela, mama copiilor lui. Fosta iubită i-a rămas prietenă apropiată și ocazional cei doi se vizitează. Dezvăluiri neașteptate din viața personală a președintelui
Andreea Esca, dezvăluiri despre cei doi copii ai săi, Alexia și Aris. Cum îi descrie prezentatoarea TV: „Mi se pare că este o calitate importantă să fii…”
Elle.ro
Andreea Esca, dezvăluiri despre cei doi copii ai săi, Alexia și Aris. Cum îi descrie prezentatoarea TV: „Mi se pare că este o calitate importantă să fii…”
gsp
Scandal de proporții! Trump le-a dat interzis în SUA, după ce s-au calificat la Mondial
GSP.RO
Scandal de proporții! Trump le-a dat interzis în SUA, după ce s-au calificat la Mondial
„De ce nu mergi la muncă? Trăiești din banii fiului tău!”. Tatăl fotbalistului multimilionar s-a filmat și a răspuns criticilor
GSP.RO
„De ce nu mergi la muncă? Trăiești din banii fiului tău!”. Tatăl fotbalistului multimilionar s-a filmat și a răspuns criticilor
Parteneri
Știrea tristă a zilei. Actorul adorat de romance a ajuns în scaun cu rotile. Boala rară și incurabilă l-a degradat vizibil, îl lasă fără voce și fără putere. Mai are doar o mână funcțională
Libertateapentrufemei.ro
Știrea tristă a zilei. Actorul adorat de romance a ajuns în scaun cu rotile. Boala rară și incurabilă l-a degradat vizibil, îl lasă fără voce și fără putere. Mai are doar o mână funcțională
Anunț de ultimă oră de la Cristina Bâtlan! A vrut să se știe chiar de la ea! Ce s-a întâmplat cu celebra milionară: “Mi-e teamă de un nou divorț!”
Avantaje.ro
Anunț de ultimă oră de la Cristina Bâtlan! A vrut să se știe chiar de la ea! Ce s-a întâmplat cu celebra milionară: “Mi-e teamă de un nou divorț!”
Elena și Ianis Hagi și-au botezat fiul, Giorgios, într-o ceremonie privată! Primele imagini cu primul nepot al lui Gheorghe Hagi au emoționat fanii.
Tvmania.ro
Elena și Ianis Hagi și-au botezat fiul, Giorgios, într-o ceremonie privată! Primele imagini cu primul nepot al lui Gheorghe Hagi au emoționat fanii.

Alte știri

Ninsoare abundentă pe DN 7A, în zona Obârşia Lotrului. Drumarii intervin pentru a deszăpezii drumul
Știri România 22:28
Ninsoare abundentă pe DN 7A, în zona Obârşia Lotrului. Drumarii intervin pentru a deszăpezii drumul
Cum a reușit o româncă să se mărite în rochia pe care a purtat-o la serbarea de la grădiniță: „M-am dus special să o modific”
Știri România 22:19
Cum a reușit o româncă să se mărite în rochia pe care a purtat-o la serbarea de la grădiniță: „M-am dus special să o modific”
Parteneri
Medici sancționați în Europa tratează pacienți în România: cazul doctorului radiat pentru abuz sexual care profesează la Cluj
Adevarul.ro
Medici sancționați în Europa tratează pacienți în România: cazul doctorului radiat pentru abuz sexual care profesează la Cluj
Aza Gabriela, declarație pentru iubitul ei, Horațiu Moldovan. Fotbalistul de la Real Oviedo are de ce să fie mândru
Fanatik.ro
Aza Gabriela, declarație pentru iubitul ei, Horațiu Moldovan. Fotbalistul de la Real Oviedo are de ce să fie mândru
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Financiarul.ro
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Superliga.ro (P)
Al Hamlawi cucerește Craiova: “Am stat în scaun cu rotile un an!”
Al Hamlawi cucerește Craiova: “Am stat în scaun cu rotile un an!”
Yanis Pîrvu: „Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur”
Yanis Pîrvu: „Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur”
Parteneri
Declarația cu care George Clooney a șocat pe toată lumea! Ce a mărturisit despre soția sa, Amal, avocată pentru drepturile omului: „Când sunt în preajma ei…”
Elle.ro
Declarația cu care George Clooney a șocat pe toată lumea! Ce a mărturisit despre soția sa, Amal, avocată pentru drepturile omului: „Când sunt în preajma ei…”
Va fi nunta anului 2026 în România! Tocmai ce a spus "Da" și toată țara vorbește deja despre asta! Felicităăăări!!
Unica.ro
Va fi nunta anului 2026 în România! Tocmai ce a spus "Da" și toată țara vorbește deja despre asta! Felicităăăări!!
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Viva.ro
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD

Monden

Gina Pistol se confruntă cu o problemă medicală, apărută într-un mod neașteptat. „Nu pot să stau cu capul decât un pic înclinat”
Stiri Mondene 17:50
Gina Pistol se confruntă cu o problemă medicală, apărută într-un mod neașteptat. „Nu pot să stau cu capul decât un pic înclinat”
Obiceiul care i-a rămas actriței Carmen Tănase din facultate: „Nu pentru că sunt indiscretă”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:32
Obiceiul care i-a rămas actriței Carmen Tănase din facultate: „Nu pentru că sunt indiscretă”
Parteneri
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
TVMania.ro
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Noapte critică pentru două judeţe din România: va ploua în câteva ore cât în două luni
ObservatorNews.ro
Noapte critică pentru două judeţe din România: va ploua în câteva ore cât în două luni
Andreea Esca, moment haios pe tocuri de 10 centimetri. Ce a făcut de față cu Mircea Geoană, Alexandru Rogobete și Alexandru Rafila
Libertateapentrufemei.ro
Andreea Esca, moment haios pe tocuri de 10 centimetri. Ce a făcut de față cu Mircea Geoană, Alexandru Rogobete și Alexandru Rafila
Parteneri
Reacție în 5 cuvinte a lui Valentin Ceaușescu pentru Gazetă, după ce s-a scris că are probleme medicale grave și cere ajutorul statului
GSP.ro
Reacție în 5 cuvinte a lui Valentin Ceaușescu pentru Gazetă, după ce s-a scris că are probleme medicale grave și cere ajutorul statului
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!” » „Printre cei mai buni 5 portari din Europa”, acum în sărăcie lucie, muncește pe câmp: „Trăim 3 oameni cu 140 de euro pe lună”
GSP.ro
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!” » „Printre cei mai buni 5 portari din Europa”, acum în sărăcie lucie, muncește pe câmp: „Trăim 3 oameni cu 140 de euro pe lună”
Parteneri
Şedinţă de urgenţă la Ministerul Mediului din cauza avertizărilor meteo şi hidro de cod roşu şi portocaliu
Mediafax.ro
Şedinţă de urgenţă la Ministerul Mediului din cauza avertizărilor meteo şi hidro de cod roşu şi portocaliu
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
StirileKanalD.ro
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Cine este Cătălina Leca, iubita lui Cristian Botgros. Fiul Adrianei Ochișanu și al lui Corneliu Botgros, sprijinit în momente grele
Redactia.ro
Cine este Cătălina Leca, iubita lui Cristian Botgros. Fiul Adrianei Ochișanu și al lui Corneliu Botgros, sprijinit în momente grele
BREAKING NEWS Două persoane au murit și mai multe au fost rănite după un atac lângă o sinagogă din Manchester
KanalD.ro
BREAKING NEWS Două persoane au murit și mai multe au fost rănite după un atac lângă o sinagogă din Manchester

Politic

Alexandru Rogobete cere demiterea fostului manager al Spitalul de Copii din Iași și din funcția de director medical
Politică 20:03
Alexandru Rogobete cere demiterea fostului manager al Spitalul de Copii din Iași și din funcția de director medical
Reacția lui Dragoș Pîslaru după ce a fost comparat, alături de Dominic Fritz și Nicușor Dan, cu pinguinii din Madagascar
Politică 11:36
Reacția lui Dragoș Pîslaru după ce a fost comparat, alături de Dominic Fritz și Nicușor Dan, cu pinguinii din Madagascar
Parteneri
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Spotmedia.ro
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
La 31 de ani, o dublă campioană de Grand Slam a făcut marele anunț care a luat prin surprindere lumea tenisului
Fanatik.ro
La 31 de ani, o dublă campioană de Grand Slam a făcut marele anunț care a luat prin surprindere lumea tenisului
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt
Spotmedia.ro
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt