Emmanuel Macron a cerut să se facă un „pas” în „politica de obstrucționare” a vaselor respective. „În mod foarte concret, în următoarele zile, șefii noștri de Stat-Major, în coordonare cu NATO, în cadrul Coaliței de Voință, se vor întruni pentru a construi acțiuni comune”, a declarat Macron după summitul Comunității Politice Europene, la Copenhaga.

„Este extrem de important să creștem presiunea asupra flotei-fantomă, fiindcă asta reduce clar capacitatea Rusiei de a-și finanța efortul de război în Ucraina”, a subliniat Macron.

Potrivit lui Macron, flota-fantomă aduce „peste 30 de miliarde de euro” la bugetul Rusiei şi permite finanţarea a „30-40% din efortul său de război” împotriva Ucrainei.

O multiplicare a operaţiunilor de control, precum cea desfășurată de Franţa, pot „ucide modelul economic” clandestin prin care Rusia își vinde petrolul, le-a sugerat Macron partenerilor europeni.

Soldați francezi au urcat sâmbătă la bordul petrolierului „Boracay”, suspectat că a fost implicat în incidentele cu drone petrecute săptămâna trecută în Danemarca. Ancheta deschisă în Franţa nu vizează însă suspiciunile care planează asupra implicării „Boracay” în incidentele cu drone din Danemarca.

Recomandări Cum plănuiește Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI, să scape de dosarul delapidării de 2 milioane de euro de la CN „Controlul Cazanelor”

Căpitanul vasului, de origine chineză, a fost arestat și urmează să fie judecat pentru „refuz de a se conforma”. Este un mesaj de fermitate față de Kremlin, care folosește o flotă-fantomă compusă din nave vechi – un pericol pentru oceane – pentru a ocoli sancțiunile impuse de Occident asupra exporturilor sale de petrol.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE