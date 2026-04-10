Critici pentru lipsa de predictibilitate economică

Bernhard Gehlert, director comercial al Robert Bosch Blaj, a evidențiat problemele generate de instabilitatea regulilor de joc.

„Cea mai mare provocare actuală este stabilitatea regulilor de joc. Politica trebuie să creeze un cadru predictibil, însă vedem zilnic schimbări. Dobânzile cresc din cauza incertitudinilor, ceea ce face investițiile mai scumpe”, a declarat acesta.

Gehlert a ridicat și problema politicii de majorare a salariului minim, comparativ cu impozitarea. „Impozitarea afectează pe toată lumea în mod egal. Salariul minim crește anual cu 20%, dar trebuie să ne întrebăm dacă periclităm competitivitatea României. Este important să valorificăm avantajele competitive ale țării”, a adăugat directorul Bosch, subliniind impactul asupra mediului de afaceri.

Aumovio și Bosch anunță concedieri masive

Aumovio, un important producător de componente auto, a confirmat recent că va închide fabrici în Lituania și China, reducând 750 de locuri de muncă în Europa și 800 în Asia, din cauza cererii scăzute pentru produse electronice. CEO-ul Philipp von Hirschheydt a explicat că aceasta este o măsură necesară în contextul economic global.

Profit.ro precizează că Aumovio a anunțat anterior desființarea a 4.000 de locuri de muncă, inclusiv în România.

Aumovio România, cu aproximativ 13.000 de angajați, reprezintă cea mai mare locație a companiei în afara Germaniei. Liviu Bălan, Head of Country, conduce activitățile din patru centre de cercetare și dezvoltare (Brașov, Iași, Sibiu și Timișoara) și două unități de producție (Sibiu și Timișoara). Compania produce senzori, sisteme de frânare și confort pentru mobilitate autonomă.

Gigantul Bosch a confirmat la începutul anului planurile de a reduce 20.000 de locuri de muncă la nivel global. În România, Bosch va concedia 510 angajați până în 2030, din cei 1.800 de la Timișoara. Decizia vine în contextul transformărilor economice și tehnologice care afectează industria auto.

