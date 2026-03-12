Creștere de 6,8% a salariului minim brut pe țară

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale informează că în luna iulie 2026, tariful orar va fi de 25,949 lei/oră pentru un program complet de lucru de 166,667 ore, în medie, pe lună. Majorarea reprezintă o creștere de 6,8%, ceea ce în valoare absolută înseamnă 275 de lei în sumă brută. În valoare netă, salariul va fi de 2.699 lei (cu deducerea de 200 lei), majorarea pe net fiind de 125 lei.

„Am luptat pentru creșterea salariului minim pentru că știu că, pentru sute de mii de români, acesta nu este doar un indicator economic, ci venitul de care depinde viața de zi cu zi. Vorbim despre oameni care muncesc cinstit și care merită să trăiască cu demnitate din munca lor. Majorarea salariului minim înseamnă mai multă siguranță, o putere de cumpărare mai mare și o barieră împotriva abuzurilor și a muncii la negru. Am susținut această măsură pentru că eu cred că munca trebuie respectată, nu exploatată. Iar rolul nostru este să fim de partea celor care muncesc, să le oferim protecție și șansa la un trai mai bun”, a declarat ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre-Florin Manole, într-un comunicat.

De majorarea salariului de bază minim brut pe țară vor beneficia un număr de 1.759.027 salariați.

Topul salariilor minime în UE în 2026

Salariile minime din Uniunea Europeană variază între 620 în Bulgaria și 2.704 euro în Luxemburg în ianuarie 2026, potrivit datelor analizate de Euronews Business.

Cinci state au salarii minime de peste 2.000 de euro. Pe lângă Luxemburg, este vorba despre Irlanda (2.391 de euro), Germania (2.343 de euro), Olanda (2.295 de euro) și Belgia (2.112 euro).

De asemenea, dintre cele 29 de state analizate – 22 membre UE și șapte candidate – în 15 dintre ele salariul minim este sub 1.000 de euro. Toate țările candidate se regăsesc în acest grup, alături de mai multe state din Europa de Est.

De exemplu, salariul minim este în ianuarie 2026 de 924 de euro în Cehia, 838 de euro în Ungaria, 795 de euro în România, 620 de euro în Bulagria, 654 de euro în Turcia și 517 euro în Albania.

Dr. Andreas Vythoulkas avertizează la Gala Doctorului Digital: „Controlul anual este garanția fertilității”

