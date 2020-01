De Cristian Anton,

„O să trec peste asta și am ambiția că voi reuși. Nu trebuia să le ofer prietenia mea unor oameni de nimic. În timp ce fugeam, se poate vedea pe filmare, am fost tăiat la nivel umărului și înjunghiat.

Am căzut fiindcă am rămas fără aer. Din câte mi-a spus doamna avocat erau mai mult de zece persoane. Pe camere se vede clar că nu am avut nimic în mână, însă lor le-a fost frică de mine și m-au lovit din toate părțile. Am fost atacat cu o macetă și tăiat cu ea pe umăr”, a declarat Bebino pentru sursa citată.

Motivul răfuielii, o taxă de protecție

Interlopul a mai spus că nu i se pare normal că polițiștii au descins în casa sa, referindu-se la un episod care a avut loc pe 23 ianuarie, când oamenii legii au ridicat mai multe probe din locuința acestuia.

Motivul pentru care cele două clanuri s-au războit este o sumă mare de bani care era, de fapt, o taxă de protecţie.

Interlopul Bebino i-ar fi cerut o sumă de bani lui Cezar Petcu, numit Joe, care a fost de acord să-i achite o parte din bani şi l-a chemt să-i aducă suma respectivă în cartierul Tei din Capitală.

Bebino care a fost dus în fața instanței și a fost eliberat este, în prezent, plasat în arest la domiciliu, iar în momentul în care un magistrat a emis mandatul de arestare, acesta a spus că se teme pentru viața sa.

