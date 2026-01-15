„Verificarea controlului tracțiunii în timp real”

„Verificarea controlului tracțiunii în timp real”, este explicația lui Mate Rimac. La finalul seriei de drifuri, Mate Rimac este sigur: „OK, pot spune cu siguranță că se descurcă bine pe zăpadă”.

Rimac e la volanul unui Bugatti Tourbillon, o mașină sport hibridă cu motor central, fabricată de producătorul francez în doar 250 de unități.

A fost dezvăluit într-o transmisiune live online pe 20 iunie 2024. Prețul său este de 3,8 milioane de euro.

Mașina este numită după Tourbillon, un mecanism folosit în anumite ceasuri mecanice de înaltă calitate pentru a le crește precizia.

„Monstrul” este propulsat de un motor V16 aspirat natural de 8.355 cmc (8,4 L). Motorul, dezvoltat de Cosworth, este implementat împreună cu 3 motoare electrice, 2 situate pe puntea față și 1 pe puntea spate. Motorul are o putere de 1.000 CP (735 kW; 986 CP), motoarele electrice au o putere combinată de 800 CP (588 kW; 789 CP), rezultând un total de 1.800 CP (1.324 kW; 1.775 CP).

Tourbillon-ul poate accelera de la 0 la 100 km/h în sub 2,0 secunde, Viteza maximă este de 445 km/h cu ajutorul unei taste de viteză și este limitată la 380 km/h fără aceasta.

Al doilea cel mai bogat om din Croația

Născut la Livino, în Bosnia și Heregovina, în fosta Iugoslavie, antprenorul croat Mate Rimac este fondatorul și CEO-ul Rimac Group, o companie care include Bugatti Rimac, compusă din mărcile Bugatti Automobiles și Rimac Automobili, precum și Rimac Technology, un furnizor de tehnologie pentru mărcile auto.

Potrivit lui Nedeljnik, în decembrie 2024, averea netă estimată a lui Rimac era de 2,3 miliarde de euro, ceea ce îl face a doua cea mai bogată persoană din Croația.

În anii de liceu, Rimac a câștigat concursuri locale, naționale și internaționale de electronică și inovație. La 19 ani, a început să transforme un vechi BMW Seria 3 din 1984 într-o mașină electrică în garajul său. Vehiculul a doborât mai multe recorduri mondiale pentru mașinile electrice. Apoi a continuat să creeze de la zero primul său supercar complet electric, Concept One ,în 2011, la vârsta de 23 de ani.

Compania sa, Rimac Automobili, a crescut de la câțiva angajați în 2011 la peste 1.000 de angajați în 2020, atrăgând investiții majore de la Porsche, Hyundai-Kia și Camel Group.

Pe lângă dezvoltarea și fabricarea propriilor mașini sport electrice, Rimac furnizează tehnologii și sisteme pentru vehicule electrice pentru numeroase mărci din industria auto (Porsche, Hyundai, Kia, Renault ,Jaguar, Aston Martin, SEA , Koenigsegg și Automobili Pininfarina).

A refuzat oferte de a-și mutat afacerea din Croația

Rimac a refuzat anterior oferte de a-și muta afacerea din țară, declarând că obiectivul său este de a aduce producători de automobile în Croația.

În 2017, Forbes l-a numit Rimac în Top 30 cei mai buni 30 de antreprenori sub 30 de ani din lume, în 2017, iar croații l-au declarat Antreprenorul Anului.

Familia a fugit din Bosnia din cauza războiului din Iugoslavia

Familia s-a mutat temporar la Frankfurt, Germania, în 1991, când el avea trei ani, pentru a scăpa de războaiele iugoslave care făcuseră regiunea natală a familiei nelocuibilă.

A locuit în Germania până în 2000, după care s-a mutat în Croația, stabilindu-se în Samobor , unde tatăl lui Rimac a fondat o companie imobiliară.

Mutându-se din Germania în Croația, Rimac a recunoscut că i-a fost greu să se adapteze și să țină pasul cu școala. A fost hărțuit pentru că avea un accent bosniac.