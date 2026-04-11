Europa nu urmează exemplul SUA în privința Chinei

Comisarul european pentru industrie a subliniat, în cadrul discursului său de la Forumul European Pulse organizat de publicația Politico la Barcelona, că Europa nu va urma exemplul SUA în ceea ce privește China. Înaltul oficial al UE a identificat „o cale de urmat pentru investițiile chineze” în blocul comunitar.

„Avem nevoie de ele. Avem nevoie de investiții străine.”, a precizat acesta.

De asemenea, vicepreședintele Comisiei a explicat că UE a ales să „își reducă riscurile economice”. „Nu este același obiectiv pe care îl urmăresc SUA”, a clarificat Séjourné, care a afirmat că Washingtonul urmărește o decuplare mult mai cuprinzătoare de economia asiatică.

UE încearcă să-și reducă dependența de China în sectoare strategice

Séjourné a afirmat că UE încearcă să-și reducă dependența de China în sectoare strategice, menținând totuși un nivel de deschidere, ceva ce, potrivit lui, se află în „ADN-ul” Europei.

Comisarul este principalul promotor al Legii privind acceleratorul industrial, un proiect legislativ aflat în plin proces de negociere. Această inițiativă vizează restricționarea accesului Chinei la achizițiile publice din Europa și impunerea unor condiții de proprietate mult mai stricte pentru investițiile chineze de mare anvergură pe continent.

Séjourné susține ideea că, dacă firmele europene nu au acces la licitațiile publice din China, atunci nici firmele chineze, subvenționate masiv de stat, nu ar trebui să poată câștiga contracte majore în Europa. Această „excludere parțială” vizează sectoarele critice precum energia regenerabilă, infrastructura feroviară sau tehnologiile digitale și telecomunicațiile.

Nominalizat de Franța pentru această funcție la Bruxelles, Séjourné a ocupat anterior portofoliul de ministru de externe și a fost un lider influent în Parlamentul European.

