„Activitatea ROMARM continuă. Am solicitat Parchetului General clarificări privind statutul juridic, am primit aceste clarificări. Compania ROMARM funcţionează cu o conducere interimară. Doamna director economic are mandat să reprezinte societatea. Consiliul de Administraţie a luat act de răspunsul parchetului privindu-l pe domnul Ţuţu. Nu s-a întors în activitate, este în continuare în concediu, dar activitatea ROMARM continuă”, a spus ministrul Spătaru, potrivit news.ro.

El a adăugat că Parchetul General a clarificat statutul juridic şi care sunt restricţiile de desfăşurare a activităţii lui Gabriel Ţuţu.

„Din această scrisoare nu reiese că ar fi incompatibil cu mandatul pe care îl are, dar noi ne-am asigurat că activitatea ROMARM continuă prin această conducere interimară. Domnul Ţuţu nu e prezent în cadrul companiei. I-au fost puse în vedere anumite restricţii”, a spus ministrul.

Gabriel Ţuţu este cercetat de DNA pentru abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, trafic de influenţă în formă continuată și fals intelectual pentru achiziţii de maşini de fabricare a măştilor sanitare neconforme în timpul pandemiei, livrate către spitalele Ministerului Apărării Naționale.

Recomandări După ce Ciucă a promis că trimite Armata, podul de la Luțca arată la fel ca acum 9 luni, când s-a prăbușit. S-a transformat într-o cascadă

Potrivit DNA, în perioada martie 2020-16 septembrie 2021, Gabriel Ţuţu, director general ROMARM, a încheiat în condiţii dezavantajoase pentru companie două contracte de achiziţie publică ce vizau cumpărarea a şapte utilaje neconforme de producere a măştilor de protecţie, livrate către spitalele MApN.

Contractele au fost făcute, potrivit DNA, cu o asociere de firme din care făcea parte şi o societate controlată de Alexandru Piţurcă, fiul fostului selecționer al naționalei de fotbal, Victor Pițurcă. Cazul a fost dezvăluit în urmă cu un an, într-o investigație Libertatea.

Alexandru Piţurcă a fost reţinut pe 31 ianuarie, pentru 24 de ore, fiind acuzat de cumpărare de influenţă în dosarul măștilor neconforme, iar pe 1 februarie instanța a decis să fie cercetat în libertate, sub control judiciar.

Tot sub control judiciar este cercetat și Victor Pițurcă, dar și Gabriel Țuțu, directorul ROMARM.

