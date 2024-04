Revendicarea HUR survine după ce presa ucraineană și cea internațională au scris despre un incendiu izbucnit duminică, 7 aprilie, la bordul navei Serpuhov, andocată la baza Baltiisk, cel mai vestic oraș din Rusia.

Potrivit HUR, în urma incendiului, echipamentele de comunicații și comandă ale navei au fost „complet distruse”, iar „restabilirea capacității sale de luptă va dura mult timp”.

HUR nu oferă informații despre operațiune, dar avertizează că va efectua noi acte de sabotaj împotriva flotei ruse în contextul agresiunii militare a Kremlinului împotriva Ucrainei.

Ukrainian infiltrators entered the Kaliningrad region of Russia and burned down the Russian russian missile carrier „Serpukhov”



The Ukrainians are starting to run out of targets in the Black Sea so now they are mowing over to the Baltic Sea pic.twitter.com/fRI0afK7P7