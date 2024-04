După anunțul divorțului încheiat în mod amiabil la notar, Oana Radu și fostul ei soț, Cătălin Dobrescu, se confruntă acum în instanță. Cântăreața a decis să deschidă pe numele fostului ei soț trei procese diferite. Oana Radu a fost transparentă cu privire la problemele pe care le-a avut cu fostul partener și a considerat că singura modalitate de a-și obține drepturile este prin intermediul instanței.

Primul termen în cadrul procesului care vizează sechestrul judiciar a avut loc luni, 8 aprilie, însă a fost amânat pentru data de 22 aprilie. Potrivit Portalului Instanțelor de Judecată, amânarea a fost necesară pentru a se administra toate probele susținute de Oana Radu împotriva lui Cătălin Dobrescu.

„Amână cauza la data de 22.04.2024, pentru a se administra probele încuviinţate”, se arată pe Portalul Instanțelor de Judecată, potrivit spynews.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 15

Potrivit Portalului Instanțelor de Judecată, numele celor doi foști soți apar în trei procese, toate deschise de cântăreață. Primul are ca obiect partajul de bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial, al doilea proces are ca obiect sechestrul judiciar, iar al treilea proces are ca obiect excluderea asociatului.

Recomandări INVESTIGAȚIE. Cum se joacă politrucii de la Fondul de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri cu banii statului. Zece firme neeligibile au primit 10 milioane de lei. Cine plătește pagubele

În ceea ce privește procesul pentru excluderea asociatului, dar și cel pentru partajul de bunuri, momentan instanța nu a pronunțat niciun termen până în acest moment.

De ce Oana Radu și Cătălin Dobrescu s-au despărțit

Pe 19 noiembrie 2023 s-a aflat că Oana Radu și Cătălin Dobrescu s-au despărțit. Într-un mesaj postat pe Instagram, la secțiunea Instastory, artista a anunțat că ea și soțul s-au separat și că trece printr-o perioadă dificilă.

„Eu și soțul meu ne-am separat! E un subiect foarte sensibil! Sunt într-o perioadă foarte grea a vieții mele, aș putea să spun cea mai grea a vieții mele de până acum.

Treaba asta m-a cam dărâmat și cel mai tare m-a dărâmat că nu s-a destrămat dintr-un motiv anume. Nu a existat un motiv anume, pur și simplu, noi doi suntem atât de la fel, încât ne respingem. Asta e tot ce pot să spun!

Semănăm foarte tare și cred că ne-a făcut rău chestia asta. Și faptul că am stat foarte mult împreună, pentru că noi ne-am petrecut practic din prima zi toată viața împreună. Cumva când ai aceeași persoană și la muncă, și acasă, cred că asta dăunează relației”, a mărturisit vedeta în podcastul „Vorba lu Jorge”.

„Eu m-am gândit că ne putem despărți amiabil”

Recomandări Analiză. Ursula von der Leyen pierde teren în cursa pentru șefia CE. Cine ar putea să o înlocuiască

Artista a spus că ea era singura care aducea banii în casă. Cătălin Dobrescu este antrenor de fitness și a renunțat să mai antreneze, pentru că mergea alături de Oana Radu la concerte. El răspundea la telefonul pentru a stabili concertele vedetei și conducea mașina cu care mergeau la evenimente.

„Eu pentru tot ce am spus am dovezi, pentru tot ce am spus. Pot să vă arăt după ce terminăm emisiunea, nu vreau publice. Am dovezi pentru fiecare cuvânt pe care l-am spus, dar nu am vrut să menționez pe TikTok, pentru că părea că premeditez o ceartă, deci orice am spus poate fi susținut cu dovezi. Eu am fost foarte supărată pe niște lucruri care s-au întâmplat după ce ne-am despărțit.

Prima dată când am hotărât că ne despărțim, am hotărât că îi dau banii în doi ani, apoi s-a hotărât că îi vrea într-un an, după care în șase luni, după aceea a zis că va locui cu mine, până când îi dau banii. Suma el a stabilit-o, a calculat cât s-a investit în casă și a zis că vrea atât. Am zis că a fost cu mine, am mâncat împreună, e ok, în sensul în care m-am gândit că ne putem despărți amiabil. A plecat într-un final, dar când stăteam mai liniștită, iar venea, fără să anunțe, avea cheia, normal. Eu acum locuiesc în noua mea casă, pe care am cumpărat-o. Am înghițit mult, pentru că am muncit mult pentru apartamentul ăla. Am vrut casa, pentru că am muncit mult și a fost prima mea casă”, a mai spus Oana Radu.

Urmărește-ne pe Google News