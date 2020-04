De Ana Hațeg,

“Am fost, recent, la unul dintre cele mai bune spitale de boli mintale din America, McLean Hospital, și am discutat cu un medic despre toate problemele mele din ultimii ani”, și-a început povestirea Selena, în discuția live cu Miley, difuzată de aceasta din urmă în cadrul show-ului ei de pe Instagram, “Bright Minded”.

Concluzia este că sunt bipolară. E bine că am aflat, în sfârșit, de ce sufăr. Am primit informații care îmi sunt de mare ajutor. Nu sunt speriată. Chiar mă simt mai bine acum, că știu ce am.

Selena Gomez: