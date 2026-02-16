Jeanne Shaheen: „Document eronat, care nu este bazat pe fapte”

„Raportul este un document ideologic, părtinitor, căruia nimeni nu îi acordă atenție în zona de apărare a SUA, în public. Credem că este eronat și nu este bazat pe fapte și nu acordăm nicio atenție acestuia, așa că românii ar trebui să îl ignore, deoarece nu duce nicăieri, garantez asta. După cum știți, avem două Camere ale Congresului și două partide reprezentate acolo. Majoritatea în Camera Reprezentanților a decis o abordare foarte părtinitoare privind tot felul de subiecte, iar acesta este unul dintre ele”, a spus senatoarea, citată de Agerpres.

Ea a precizat că România este „unul dintre cei mai puternici, cei mai loiali și cei mai importanți aliați ai SUA”.

„Guvernele se pot schimba, liderii se pot schimba, dar relația dintre popoarele american și român va continua și asta am văzut azi. Datorită acestui parteneriat NATO este mai puternică, România este mai puternică și SUA sunt mai puternice, iar acesta este un mesaj foarte important pe care îl transmitem adversarilor noștri, în special lui Vladimir Putin, în Rusia”, a punctat senatoarea democrată.

Jeanne Shaheen, o susținătoare a României, este lidera grupului democrat din Comisia pentru Relații Externe a Senatului SUA. În 2023, senatoarea americană a introdus un proiect de lege care recomanda includerea României în programul Visa Waiver. Acest lucru s-a întâmplat sub președinția lui Joe Biden și România trebuia să scape de vize pe 31 martie 2025, dar succesorul său, Donald Trump, a scos România din acest program cu câteva zile înaintea termenului.

Ea a revenit acum la București și a discutat cu președintele Nicușor Dan și cu ministrul de Externe, Oana Țoiu, dar și cu ministrul Apărării, Radu Miruță.

Ce scria în raportul preliminar din Camera Reprezentanţilor

Amintim că un raport preliminar al Comisiei juridice din Camera Reprezentanţilor a Congresului SUA, prezentat la începutul acestei luni, a negat interferenţa rusă în alegerile prezidenţiale din 2024, din România. Mai mult, acel raport a susținut că nu există nicio dovadă a unei campanii ruseşti coordonate în favoarea lui Călin Georgescu.

În plus, raportul intitulat „Ameninţarea cenzurii străine, partea a II-a: Campania Europei de cenzură a Internetului Global şi cum dăunează discursului american în Statele Unite” a acuzat Comisia Europeană de interferenţe în alegerile din mai multe ţări europene, între care şi România, susţinând platformele online au fost presate să cenzureze anumite discursuri politice.

„Noi documente, nepublice, aruncă îndoieli asupra acuzaţiilor privind interferenţa rusă care a făcut ca o instanţă din România să anuleze rezultatele alegerilor prezidenţiale din 2024 din ţară”, mai scrie în acel document.

Călin Georgescu a câștigat surprinzător primul tur al prezidențialelor din 2024, dar CCR a anulat rezultatul

În turul 1 al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024, Călin Georgescu (independent) și Elena Lasconi (USR) au obținut cele mai multe voturi, calificându-se în turul 2. Surprinzător, Marcel Ciolacu, premierul și președintele PSD de atunci, deși era favoritul sondajelor, a ieșit abia pe locul 3.

Însă Curtea Constituțională a anulat rezultatele pe 6 decembrie 2024, în urma documentelor prezentate de serviciile secrete în ședința CSAT care avusese loc în urmă cu câteva zile și desecretizate apoi de fostul președinte, Klaus Iohannis.

Aceste documente arătau cum a fost sprijinit Călin Georgescu în campania electorală, prin finanțări dubioase și promovări suspecte pe TikTok pentru creșterea rapidă a popularității. Totodată, documentele SRI și SIE au sugerat și ingerința Rusiei în procesul electoral.

Vârsta minimă pentru jocurile de noroc ar putea crește la 21 de ani. Noi reguli dure pentru publicitate, dezbătute în Parlament
Știri România 21:09
Vârsta minimă pentru jocurile de noroc ar putea crește la 21 de ani. Noi reguli dure pentru publicitate, dezbătute în Parlament
Veniturile personalului din spitale și din serviciile de ambulanță și urgență nu vor fi reduse cu 10%
Știri România 19:14
Veniturile personalului din spitale și din serviciile de ambulanță și urgență nu vor fi reduse cu 10%
Concurentul care l-a surprins pe Daniel Pavel la „Desafio: Aventura": „Om foarte pătimaș". Ce a spus despre fetele din competiție și cine merita premiul de popularitate
Exclusiv
Stiri Mondene 18:03
Concurentul care l-a surprins pe Daniel Pavel la „Desafio: Aventura": „Om foarte pătimaș". Ce a spus despre fetele din competiție și cine merita premiul de popularitate
Power Couple 16 februarie 2026. Anunțul cu care Dani Oțil i-a speriat pe concurenți: „Fetele, dacă nu trec proba, ard toți banii din seif"
Stiri Mondene 17:42
Power Couple 16 februarie 2026. Anunțul cu care Dani Oțil i-a speriat pe concurenți: „Fetele, dacă nu trec proba, ard toți banii din seif"
Influenta senatoare americană care s-a văzut cu Nicușor Dan critică raportul SUA privind alegerile din România: „E eronat, nimeni nu-i dă atenție"
Politică 21:50
Influenta senatoare americană care s-a văzut cu Nicușor Dan critică raportul SUA privind alegerile din România: „E eronat, nimeni nu-i dă atenție"
Salariile militarilor și polițiștilor nu se taie, a decis coaliția. Ce se întâmplă cu taxele și impozitele locale și ce alte măsuri s-au luat
Politică 16:48
Salariile militarilor și polițiștilor nu se taie, a decis coaliția. Ce se întâmplă cu taxele și impozitele locale și ce alte măsuri s-au luat
