Femeia, o localnică din Sankt Petersburg, a fost acuzată că pe 6 octombrie a fost la mormântul părinților lui Vladimir Putin și a lăsat un mesaj în care îl făcea „ciudat” și „criminal” pe actualul președinte rus.

„Părinți de maniac, luați-l la voi, a provocat atâta durere și necazuri, toată lumea se roagă pentru moartea lui. Moarte lui Putin, ați crescut un ciudat și un criminal”.

Un paznic a semnalat apariția biletului pe mormânt și a contactat autoritățile. Polițiștii au identificat-o pe Irina Țibaneva la scurt timp după semnalarea faptei, pe baza imaginilor înregistrate de mai multe camere de supraveghere din cimitir.

Biletul a fost lăsat pe mormântul din cimitirul Serafimovski pe 6 octombrie, iar Maxim, fiul Irinei Țibaneva, a spus că mama lui a fost ridicată pe 10 octombrie.

Procurorii ruși ceruseră o sentință de 3 ani cu suspendare, iar, în primă instanță, Judecătoria Primorski din Sankt Petersburg a decis ca Irina Țibaneva să fie plasată în arest la domiciliu.

Maria Ivanovna Șelomova (1911-1998) și Vladimir Spiridonovici Putin (1911-1999) sunt înmormântați în cimitirul Serafimovski din Sankt Petersburg.

La mormântul părinților lui Vladimir Putin au fost lăsate, după invazia din Ucraina, mai multe mesaje.

Într-unul dintre ele se nota, ironic: „Dragi părinți! Fiul vostru se comportă obraznic! Lipsește de la lecțiile de istorie, se bate cu ai lui colegi de clasă, amenință să arunce școala în aer. Luați măsuri!”.

Someone left a note at the tombstone of Putin’s parents. „Dear parents, your son is misbehaving, skipping history lessons, fighting with his neighbors, threatening to blow up the whole schools. Please take necessary measures.” pic.twitter.com/jpYCP9aUc4