UPDATE ora 20:10 Cel puțin doi oameni au murit dintre cei 24 care au fost transferați la spitalele din apropiere, după ce au intrat în stop cardiac, a anunțat un oficial al Agenției Naționale de Pompieri, citat de Reuters.

Bilanțul este unul provizoriu, Numărul victimelor ar putea crește, pe măsură ce operațiuna de slavare continuă, notează Reuters. Agenția de presă sud-coreeană Yonhap a relatat că cel puțin 100 de oameni au fost răniți în urma busculadei.

Busculada s-a produs în districtul Itaewon, în apropierea Hotelului Hamilton, iar la faţa locului s-au deplasat zeci de echipaje de salvare.

Oficialii au spus că cel puțin 81 de persoane au „dificultăți de respirație”, însă nu e clar câți oameni au murit și câți sunt răniți.

Pe rețelele sociale, au apărut imagini care arată zeci de tineri resuscitaţi pe stradă de serviciile de urgență și civili.

[Breaking] Nightmare in #Itaewon. Current status is that over 50 people have collapsed and possible multiple fatalities due to overcrowding during the Halloween festivities. Stay tuned for more info. pic.twitter.com/NhvVqnHlkl