Șeful diplomației ruse i-a spus lui Putin că Statele Unite au înaintat propuneri concrete privind reducerea riscurilor militare, dar răspunsurile din partea Uniunii Europene și Alianței Nord-Atlantice nu au fost satisfăcătoare.

Într-un schimb de replici televizat, Putin a fost arătat întrebându-l pe Lavrov dacă există vreo şansă de a se ajunge la o înțelegere care să răspundă îngrijorărilor de securitate ale Rusiei sau dacă Occidentul trage de timp și ține Moscova într-un șir de negocieri complicate.

„Noi am avertizat nu doar o singură dată că nu vom permite negocieri nesfârşite pe problemele care cer o soluţie astăzi”, i-a răspuns Lavrov. Dar „trebuie să spun că există întotdeauna şanse”, a punctat acesta, subliniind că vorbește în calitate de ministru de Externe.

„Mi se pare că posibilităţile noastre sunt departe de a fi epuizate. În această etapă, aş sugera continuarea şi extinderea lor”, a adăugat șeful diplomației ruse.

Kremlinul, care a comasat peste 100.000 de soldați la granița cu Ucraina, a negat în repetate rânduri orice intenție de invadare a țării vecine și a acuzat Statele Unite și aliații săi de „isterie”.

Lavrov a arătat că a primit răspunsuri „nesatisfăcătoare” la scrisoarea pe care a trimis-o țărilor membre ale Uniunii Europene şi ale NATO cu privire la „securitatea indivizibilă”, concept prin care Moscova se plânge că Ucraina şi Occidentul îşi întăresc securitatea în detrimentul Rusiei, fapt ce ar constitui o încălcare a tratatelor internaţionale.

„Am primit răspunsuri nesatisfăcătoare, niciunul dintre omologii mei nu a răspuns în mod direct la mesajul meu. De aceea, vom continua să obținem o reacţie concretă din partea fiecărui stat (european, n.r.), a subliniat ministrul rus de Externe.

⚡️🇷🇺Putin asks Lavrov to present proposals for Russia’s reaction to the US response to the draft security guarantees.

Lavrov reported to Putin that Russia’s reaction to the US and NATO responses on security guarantees is formulated of 10 pages. pic.twitter.com/tp4xKw2BfF