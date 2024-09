În clipul care promovează cartea „Un ostaș în slujba țării”, unde sunt incluse imagini cu lupte din Afganistan şi Irak, apare şi Ciucă, pe atunci comandant al Batalionului 26 Infanterie „Neagoe Basarab”.

În videoclip sunt şi imagini cu Sergiu Nicolaescu, mort la 3 ianuarie 2013, vorbind despre misiunile soldaţilor: „Ei fac pagini de istorie pentru România”, dar şi cu fostul ministru al Apărării Ioan Mircea Paşcu, acesta remarcând reputaţia bună a militarilor români.

Fost regizor, scenarist, actor și politician român, Sergiu Nicolaescu este realizatorul unor filme istorice folosite de regimul comunist în scopuri propagandistice.

Totodată, apar și relatările lui Radu Dobrițoiu, jurnalist la Radio România Actualități și corespondent în teatrele de operațiuni în care a participat Nicolae Ciucă în calitate de militar.

Jurnalistul a fost și consilier al lui Ciucă la Palatul Victoria. Conform sursei citate, Dobrițoiu este autorul interviului din 2018 în care Ciucă spunea că nu va intra în politică. Ulterior, acest interviu a dispărut de pe site-ul Radio România Actualități.

În clip, Ciucă povesteşte despre o misiune în care „a fost o ploaie de lovituri de AG-7, peste 24 de lovituri”.

„Una dintre ele a lovit la o jumătate de metru în rambleul drumului, în faţa transportorului în care mă aflam”, relatează el.

„E un semn că într-adevăr contez”

Pe de altă parte, liderul PNL, Nicolae Ciucă, a afirmat, miercuri seară, că volumul pe care l-a scris nu este un bestseller şi nu se aşteaptă să primească vreun premiu pentru literatură, el explicând că este vorba despre viaţa sa personală, pentru a se prezenta publicului.

„În momentul de faţă, pentru că nu a existat alt motiv cu care să atace competitorul, a existat această chestiune. Cartea nu a vrut să fie un bestseller, nu mă aştept la un premiu pentru literatură, pentru că nu despre asta este vorba”, a declarat Nicolae Ciucă, miercuri seară, la TVR Info, relatează News.ro.

Preşedintele PNL a afirmat că volumul pe care urmează să îl lanseze este „o mărturie şi o mărturisire”.

„Este o mărturie şi o mărturisire. Am fost militar şi prea puţin cunoscut în spaţiul public. Puţină lume, membrii PNL au spus «dom’le, trebuie să vă cunoaştem cumva» şi am luat această decizie, iar în carte se găseşte viaţa mea aşa cum am trăit-o, de la momentele în care am reuşit să mai am amintiri, până în zilele de astăzi, ceea ce este o chestiune normană, nu e nimic deosebit”, a precizat Ciucă.

Liderul liberalilor a adăugat că faptul că toată lumea vorbeşte despre cartea sa, îi dovedeşte că el contează în ecuaţia prezidenţială.

„Pentru că s-au luat de mine, pentru mine e un semn că într-adevăr contez în ecuaţia prezidenţială”, a subliniat Nicolae Ciucă.

