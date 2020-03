De Petre Dobrescu,

Seria de investigații “Medici falși” a fost desemnată Superscrierea Anului, în cadrul celei de-a noua ediții a Galei Premiilor Superscrieri 2019, organizată de Fundația Friends for Friends și difuzată online luni seara. Este cel de-al doilea an consecutiv în care marele premiu este acordat unei investigații despre sistemul medical, după cel primit anul trecut de Victor Ilie, de la Rise Project.



Aceeași serie publicată de Libertatea a câștigat și premiul I la categoria Investigație, la egalitate cu ”Secretele chiliilor”, investigație a inițiativei jurnalistice Dela0.ro.



Lucrăm de acasă cu toții, asta face mai greu să ne facem meseria decât în condiții normale. Mergem mult mai rar pe teren și nu mai avem ancora pe care ne-o oferea redacția, în care ne ciocneam ideile unii de alții. În același timp, zilele astea sunt tot mai recunoscătoare pentru meseria asta și pentru oamenii cu care am norocul s-o împart, oameni care sunt înjurați sau lăudați laolaltă cu mine. Cred că pe lângă premii și nominalizări, pandemia asta o să fie un soi de probă pentru toți jurnaliștii pe care îi cunosc, să reușim să facem mai multă lumină și mai puțin haos – știu c-o să reușim să facem asta împreună.

Alexandra Nistoroiu, jurnalist Libertatea: