Eforturile Kremlinului de a-și consolida forțele de luptă includ încercarea de a recruta soldați din Transnistria, regiunea separatistă din estul Republicii Moldova, care nu este recunoscută de comunitatea internațională.

Armata rusă staţionează în regiunea separatistă transnistreană de la începutul anilor 1990.

De asemenea, Armata Moscovei ar vrea să crească numărul de trupe și cu ajutorul personalului eliberat din serviciul militar în 2012, se mai menționează în raportul citat.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 10 April 2022



Find out more about the UK government’s response: https://t.co/8yjYrVmzHe



?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/Xd1tmsCDme