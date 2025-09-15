Serviciul Starlink a devenit esențial pentru spitale, școli și unități militare pe toată linia frontului din Ucraina.

Starlink, a doua întrerupere mare în ultimele luni

„Starlink este din nou nefuncţional pe întreaga linie a frontului”, a scris comandantul ucrainean al războiului cu drone, Robert Brovdi, pe Telegram.

Downdetector, platforma care monitorizează întreruperile serviciilor de telecomunicații, a înregistrat mii de reclamații ale utilizatorilor din întreaga lume. Compania a anunțat că investighează cauza.

După aproximativ o oră, Brovdi a menționat că începea să se „restabilească treptat” conectivitatea. Aceasta este a doua întrerupere majoră în ultimele luni, după cea din iulie.

Starlink, operat de SpaceX, furnizează internet prin intermediul unei constelații de sateliți pe orbită joasă și este utilizat pe scară largă în zone îndepărtate și de conflict.

Importanța Starlink pentru Ucraina

Starlink a înlocuit o mare parte din infrastructura de comunicații distrusă a Ucrainei, susținând conectivitatea atât civilă, cât și militară.

De când a început războiul Rusia-Ucraina, în 2022, Kievul a primit peste 50.000 de terminale Starlink, Polonia furnizând aproape 30.000.

Dependența Ucrainei de Starlink a fost complicată de tensiunile cu Elon Musk. Reuters a raportat în iulie 2023 că Musk a ordonat dezactivarea temporară a acoperirii prin satelit peste regiunea Herson în timpul unei contraofensive ucrainene în 2022, ridicând întrebări despre vulnerabilitatea sistemelor critice.

