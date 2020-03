De Petre Dobrescu,

“Este esențial să rămâneți realiști și să nu vă panicați!”, trage semnalul de alarmă o americancă, căreia Business Insider a ales să nu-i dezvăluie numele.

Tânăra a fost unul dintre cei peste 60 de milioane de americani infectați cu A(H1N1) în timpul pandemiei din 2009-2010. A(H1N1), cunoscută și ca gripa porcină sau gripa mexicană, ar fi făcut peste 12.000 de victime în SUA și undeva între 150.000 (oficial) și peste 575.000 (neoficial) la nivel global.

“Aveam 16 ani și eram la liceu când am fost diagnosticată cu gripă porcină, în iunie 2009. Citisem despre această boală, văzusem știri la TV, dar, în naivitatea vârstei, nu-mi imaginam că o să mă îmbolnăvesc chiar eu”, și-a început tânăra povestea.

“Apoi am început să mă simt rău. Din ce în ce mai rău. După ce m-a dus mama la medic și am ieșit pozitiv la testul pentru gripă porcină, am intrat în carantină acasă. Aveam febră mare, mă durea gâtul îngrozitor și vomitam. Părinții și fratele meu au fost băgați și ei în carantină, dar, din fericire, ei nu s-au molipsit de la mine. Am lipsit de la școală și am ratat examenele. Nu mi-a fost ușor, dar mi-am revenit”, a continuat americanca.

Am învățat o lecție foarte, foarte importantă din toată povestea asta: este esențial să nu ne panicăm. Trebuie să ne păstrăm capul limpede, să rămânem realiști. Să ne informăm din surse credibile și să nu plecăm urechea la zvonuri. Tânăra care s-a vindecat de gripă porcină:

