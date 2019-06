Shaorma cu gândaci în Complexul Studențesc din Timișoara / FOTO

Tânărul a vrut să mânânce la un fast-food din campus, însă a simțit că îi fuge pământul de sub picioare în momentul în care a vrut să se înfrupte din shaorma comandată. În preparat a găsit un gândac mort, cu picioarele în sus, scrie Opinia Timișoarei.

Tânărului i s-a făcut scârbă și le-a povestit pe Facebook studenților din campus despre gândacul găsit în mâncare.

Potrivit Opinia Timișoarei, reprezentanții fast-food-ului nu au oferit explicații despre incident.

Și inspectorii de la Protecția Consumatorilor fac verificări în acest caz.

„Am văzut. Este o echipă care merge acolo. Mi-a trimis și mie un mesaj o persoană pe Facebook. Nu am sesizare scrisă sau reclamație, dar am trimis o echipă și apoi vă și spun ce am găsit sau ce știm”, a declarat Sorin Susanu, comisarul șef al ANPC Timiș.