Integrare pentru vânzări mai eficiente

Prin parteneriatul cu easySales, SHEIN facilitează procesul de integrare a comercianților români pe platforma Marketplace, automatizând operațiunile esențiale, precum gestionarea stocurilor, traducerea informațiilor despre produse și procesarea comenzilor.

Acest demers reduce semnificativ complexitatea vânzărilor pe piețele internaționale și le oferă vânzătorilor mai mult control asupra afacerilor lor.

„Ne bucurăm să vedem un număr tot mai mare de vânzători români care se alătură SHEIN Marketplace de la lansarea recentă”, a declarat Michał Kania, Director Public Affairs, Europa Centrală și de Est, SHEIN. „Suntem încântați să colaborăm cu easySales pentru a sprijini și mai multe afaceri românești care doresc să vândă în întreaga Europă prin platforma SHEIN Marketplace.”

Sprijin pentru extinderea internațională

Lansată în România la începutul anului 2026, platforma SHEIN Marketplace oferă brandurilor și retailerilor locali o oportunitate unică de a-și promova produsele către clienți din întreaga Europă. Aceasta face parte din inițiativa SHEIN de a dezvolta un ecosistem solid pentru comerțul online în Europa, contribuind la creșterea afacerilor locale și diversificarea ofertei pentru consumatori.

„Parteneriatul cu SHEIN deschide oportunități semnificative pentru comercianții români într-un moment în care extinderea în noi canale de vânzare este esențială pentru o creștere sustenabilă”, a subliniat Ciprian Cazacu, CEO și Co-fondator easySales. „Suntem mândri să fim partenerul tehnologic care ajută afacerile românești să acceseze un ecosistem global de retail.”

Oportunități pentru brandurile locale

Integrarea cu easySales le permite comercianților români să păstreze controlul asupra identității de brand și a produselor, beneficiind de avantajele unei platforme globale.

Totodată, aceștia pot utiliza logistica SHEIN, inclusiv generarea automată a AWB-urilor și optimizarea transportului, alături de instrumente avansate pentru automatizarea prețurilor și gestionarea comenzilor.

„Prin colaborarea cu parteneri locali de tehnologie de încredere, îi ajutăm pe vânzători să petreacă mai puțin timp gestionând operațiunile marketplace-ului și mai mult timp dezvoltându-și afacerile”, a adăugat Kania.

„În toată Europa, am observat cum brandurile, comercianții și IMM-urile și-au extins semnificativ aria de acoperire prin SHEIN Marketplace, iar noi suntem entuziasmați să sprijinim și mai multe afaceri românești în parcursul lor de creștere internațională.”

Comercianții interesați să se alăture SHEIN Marketplace pot accesa mai multe detalii la: https://seller-eu.shein.com/homepage.

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